مدينة الشتاء تستقبل 38 ألف زائر خلال أسبوعها الأول  

دبي في 17 ديسمبر/ وام / سجّلت مدينة الشتاء 2025، إحدى الفعاليات الرئيسية لموسم الوصل في مدينة إكسبو دبي، أعلى معدل لاستقبال الزوار في الأسبوع الأول منذ افتتاحها عام 2022، حيث استقبلت ما يقارب 38 ألف زائر خلال الفترة من 6 إلى 13 ديسمبر الحالي، فيما ارتفعت نسبة مبيعات الأكشاك التجارية بنسبة 60% مقارنة بالعام الماضي.

ويأتي نجاح الوجهة نتيجة عدة عوامل، منها سعر تذكرة الدخول البالغ 50 درهماً فقط، والتي تشمل 11 فعالية ونشاطاً مجانياً ضمن المدينة، بالإضافة إلى تنويع الأنشطة والفعاليات الاحتفالية التي تناسب جميع الأعمار، وسهولة الوصول إلى مدينة إكسبو دبي وتوافر العديد من مواقف السيارات المجانية، مما يعزز الإقبال ويحفز الزوار على قضاء وقت أطول والعودة مرات عدة، وسجّلت بذلك منافذ الطعام والمشروبات زيادة بنسبة 60-70% في المبيعات، ما يؤكد النجاح التجاري والمجتمعي للحدث.

وقالت آمنة أبو الهول، المخرج الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي: تحظى مدينة الشتاء في دورتها الرابعة بقاعدة متنامية من الزوار الذين ينتظرون الحدث كل عام، مع تسجيل زيادة مستمرة في معدلات الزيارات المتكررة عاماً بعد عام. ونحن سعداء بالإقبال الكبير الذي يعكس نجاح إستراتيجيتنا المبنية على الاستماع إلى ملاحظات الزوار، خصوصاً فيما يتعلق بالأنشطة العائلية والاحتفالية وعروض المأكولات والمشروبات.

وأضافت: أضفنا في هذه الدورة مجموعة من الأنشطة التي تشجع الزوار على زيارات متكررة وقضاء وقت أطول في ساحة الوصل، ونستعد خلال الأسبوعين القادمين لإضافة المزيد من الفرح واللحظات المميزة لكافة زوارنا.

وتستمر مدينة الشتاء لعام 2025 في استقبال الزوار حتى 31 ديسمبر، محوّلة ساحة الوصل إلى عالم من الفرح والبهجة الموسمية.

ويقام الحفل الغنائي المسرحي السنوي "كارولز باي كاندل لايت" خلال الفترة من 20 إلى 24 ديسمبر، بواقع عرضين يومياً تحت قبة الوصل التفاعلية، وتشمل التذاكر الدخول إلى المدينة وتبدأ أسعارها من 150 درهماً.

وتختتم المدينة موسمها الرابع باحتفالات نهاية العام يوم 31 ديسمبر، وتتضمن فعاليات منفصلة للأطفال والكبار، مع عروض ضوئية وموسيقى حية، والعد التنازلي للعام الجديد عند منتصف الليل.