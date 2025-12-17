القمة العالمية للرياضة تكشف عن القائمة الأولية للمتحدثين من النخبة وصناع القرار

دبي في 17 ديسمبر/ وام / أعلن مجلس دبي الرياضي عن القائمة الأولية لأبرز المتحدثين في القمة العالمية للرياضة في دبي، التي تقام بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يومي 29 و30 ديسمبر الحالي، بمدينة جميرا.

وتضم القائمة شخصيات بارزة مثل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في مملكة البحرين، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، وناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، والنجم البرازيلي رونالدو نازاريو، وأسطورة الملاكمة الفلبينية ماني باكياو، والملاكم الروسي حبيب نورمحمدوف، ونجمة التنس التونسية أنس جابر، ونجم كرة القدم الأمريكية ريغي بوش، ونجم الكرة الإيطالي باولو مالديني، ونيك سانتوناستاسو مؤسس «فيكتوريوس إنترناشونال»، على أن يتم الإعلان عن بقية المشاركين تباعاً.

ومن المنتظر أن تشهد القمة حضور أكثر من 1500 مشارك من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب أكثر من 70 متحدثاً، في 20 جلسة نقاشية وحوارية، لتكون أكبر تجمع رياضي عالمي يضم نجوم الرياضة والخبراء وصنّاع القرار، بهدف استشراف وصناعة مستقبل الرياضة العالمية انطلاقاً من دبي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس واللجنة المنظمة اليوم في حديقة مختبرات دبي للمستقبل - جميرا، أبراج الإمارات، بحضور سعادة خلفان بلهول نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعيسى شريف المرزوقي رئيس القمة العالمية للرياضة.

وأوضح المنظمون أن القمة، التي تعقد تحت شعار "نوحد العالم عبر الرياضة"، ستناقش مستقبل الرياضة وتطورها على الساحة العالمية، وآليات اكتشاف ورعاية المواهب، وتمكين المرأة في القطاع الرياضي، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتعزيز مبادئ الحوكمة المؤسسية في المؤسسات الرياضية، إلى جانب التطرق إلى موضوعات معاصرة في الإدارة الرياضية، من بينها استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، والرياضات الإلكترونية، والاستثمار الرياضي.

وستشهد القمة الإعلان عن الفائزين بـ"جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للرياضة" بمسماها الجديد وفئاتها المستحدثة، في اليوم الأول من أعمال القمة، بما يعكس مكانتها العالمية في تكريم المبدعين والمتميزين في مختلف المجالات الرياضية.

وأكد سعادة خلفان بلهول أن القمة العالمية للرياضة تأتي ضمن إستراتيجية مجلس دبي الرياضي الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مدينة جاذبة لصناع القرار والمسؤولين الحكوميين والرياضيين ورواد الأعمال من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن فكرة القمة انطلقت من رؤية جعلت من دبي منصة عالمية لاستضافة التجمعات الكبرى، أسوة بالقمة العالمية للحكومات.

وأضاف أن المقومات السياحية والرياضية التي تتمتع بها دبي أسهمت في استقطاب نخبة واسعة من المشاركين، لافتاً إلى أن نحو 90% من ضيوف القمة كانوا يخططون مسبقاً لقضاء عطلاتهم في الإمارة، ما عزز فكرة تنظيم تجمع رياضي عالمي يتيح تبادل الخبرات والنقاشات في بيئة واحدة.

وأكد سعيد حارب أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للأحداث الرياضية، في ظل الزخم الكبير الذي تشهده على صعيد استضافة وتنظيم المنافسات الدولية، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الجديدة لمجلس دبي الرياضي تهدف إلى توحيد المبادرات والفعاليات الرياضية تحت مظلة واحدة، بما يعزز التنسيق ويرتقي بمنظومة العمل الرياضي.

وقال عيسى شريف المرزوقي، رئيس القمة العالمية للرياضة، إن دبي ستستضيف تجمعاً رياضياً عالمياً يضم نخبة من نجوم وأساطير الرياضة، وصناع القرار والمستثمرين، بهدف ترسيخ مكانة الإمارة منصةً رياضية عالمية، ومناقشة آفاق تطوير القطاع الرياضي، واستعراض الاستراتيجيات المستقبلية للرياضة، بدعم من القيادة الرشيدة.