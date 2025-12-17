شرطة دبي تحصد اعتماد المعهد العالمي للرشاقة المؤسسية كأفضل جهة شرطية عالميا

دبي في 16 ديسمبر/ وام / حصلت القيادة العامة لشرطة دبي على اعتماد المعهد العالمي للرشاقة المؤسسية "Business Agility Institute – BAI" كأفضل جهة شرطية في مجال الرشاقة المؤسسية على مستوى العالم، وذلك بعد عملية تقييم شاملة استهدفت قدرات القيادة المؤسسية ونضج منظومة الرشاقة.

وجاء هذا الاعتماد عقب تقييم أُجري في شهر مايو الماضي بهدف تجديد الاعتماد وتقييم قدرات القيادة في مجال الرشاقة المؤسسية، حيث حققت شرطة دبي أعلى درجة عالميًا في القطاع الشرطي والقطاع العام، مسجلة زيادة قدرها 10 درجات مقارنة بالتقييم الأول الذي أجراه المعهد في عام 2023.

وشملت المعايير المعتمدة في التقييم: القيادة والحوكمة الرشيقة، والإستراتيجية المؤسسية، والهياكل التنظيمية، والعمليات الإدارية، وإدارة الفرق والتمكين، والقدرة على التعاون الثقافي والفكري، إلى جانب إدارة التغيير المؤسسي، مع مواءمة هذه المعايير مع معايير التميز الحكومي والعالمي، بما يعكس التكامل بين الرشاقة المؤسسية ومتطلبات التميز الحكومي المستقبلي.

ويعكس هذا الاعتماد التزام شرطة دبي بتبني أفضل الممارسات العالمية في الرشاقة التنظيمية، بما يسهم في تعزيز سرعة الاستجابة للتغيرات والتحديات، ورفع كفاءة اتخاذ القرار، وتمكين القيادات والفرق الشرطية، ودعم الابتكار، وتحسين جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمجتمع.

وأكد اللواء الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، أن حصول شرطة دبي على هذا الاعتماد جاء نتيجة تبنيها نموذجًا متقدمًا في القيادة الرشيقة، وقدرتها على تحويل الرشاقة المؤسسية من مفهوم إداري إلى ممارسة عملية متكاملة ترتكز على الإنسان، وتدعم الابتكار، وتواكب تطلعات دبي المستقبلية، بما يعزز مكانتها كإحدى أفضل المؤسسات الشرطية عالميًا في الأداء والجاهزية المؤسسية.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يؤكد التزام شرطة دبي بالريادة العالمية وترسيخ ثقافة التطوير المستمر، انسجامًا مع رؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي نموذجًا عالميًا في التميز الحكومي والأمني.

من جانبه، أكد العقيد عبد الله جاسم الزرعوني، مدير إدارة المعرفة والابتكار والتطوير، أن هذا الاعتماد العالمي يُجسد ثمرة العمل البحثي والتطوير المعرفي الذي تقوده شرطة دبي في مجال الابتكار والرشاقة المؤسسية، وتطبيق المنهجيات القائمة على البيانات والتحليل والاستباقية، لتحويل التحديات إلى فرص، وتبني حلول ذكية، والعمل وفق نماذج تشغيلية مرنة تدعم اتخاذ القرار وتسهم في تحسين كفاءة العمليات الشرطية.