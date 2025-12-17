"جمعية الصحفيين" تبحث التعاون مع وكالة "فيوري" الإخبارية

دبي في 17 ديسمبر/ وام / بحثت جمعية الصحفيين الإماراتية سبل تعزيز التعاون المشترك مع وفد من وكالة "فيوري" الدولية للأخبار في مجالات، تبادل الخبرات المهنية، وتطوير المحتوى الإخباري، وخاصة في الصحافة المرئية والرقمية، إلى جانب مناقشة آليات دعم الصحفيين وتمكينهم من أدوات العمل الإعلامي الحديث، بما يواكب التطورات التكنولوجية المتلاحقة في صناعة الأخبار.

جاء ذلك خلال لقاء فضيلة المعيني، رئيسة مجلس إدارة الجمعية مع وفد من وكالة "فيوري" الدولية للأخبار برئاسة زليخة سديكوفا، المدير العام للوكالة في مقر جمعية الصحفيين الإماراتية في دبي بحضور، عدد من أعضاء مجلس الإدارة والإعلاميين.

وتم خلال اللقاء استعراض فرص التعاون في تنظيم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة، تعنى بصقل مهارات الصحفيين وتنمية قدراتهم في مجالات السرد القصصي، والصحافة المرئية، وإنتاج المحتوى متعدد المنصات، بما يلبي تطلعات الجيل الجديد من الإعلاميين.

وأكدت المعيني، أن الجمعية تثمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها وكالة فيوري الدولية للأخبار في المشهد الإعلامي، من خلال إنتاج محتوى إخباري مهني وشامل، وتقديم تغطيات إعلامية متكاملة للأحداث والفعاليات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى مساهمتها في تنظيم المبادرات والجوائز والفعاليات المتخصصة، بما يعكس التزامها بأخلاقيات المهنة والشفافية.

وأشارت إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن رؤية الجمعية الهادفة إلى الانفتاح على التجارب الإعلامية العالمية، والاستفادة من الخبرات الدولية في إنتاج الأخبار وصناعة المحتوى، بما يسهم في الارتقاء بالأداء الصحفي، وتعزيز حضور الإعلام الإماراتي إقليميا وعالميا، وترسيخ قيم المهنية والمصداقية والابتكار.

وأشاد الوفد الزائر بالدور الذي تقوم به جمعية الصحفيين الإماراتية في دعم الصحفيين وتعزيز بيئة العمل الإعلامي، منوها بمكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للإعلام، وبالجهود المبذولة لتطوير القطاع وتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار.

يُذكر أن جمعية الصحفيين الإماراتية ووكالة «فيوري» كانتا قد وقعتا اتفاقية تعاون مشترك على هامش قمة "بريدج 2025"، تهدف إلى تعزيز الحضور الإعلامي المشترك، ودعم المبادرات الصحفية، والمشاركة في تنظيم وتغطية الفعاليات الإعلامية الكبرى.