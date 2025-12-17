سلطان بن حمدان بن زايد يزور مشروع Project 02 في قلعة مزيرعة بمنطقة الظفرة

أبوظبي في 17 ديسمبر/ وام / زار الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، يرافقه الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، مشروع Project 02 في قلعة مزيرعة في منطقة الظفرة، ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2026.

رافقهم خلال الزيارة سعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعدد من المسؤولين.

ويُعد Project 02 من المشاريع التراثية والثقافية الهادفة إلى إعادة إحياء قلعة مزيرعة، مع الحفاظ على طابعها التاريخي والمعماري الأصيل، وتحويلها إلى معلم ثقافي وسياحي متكامل يحتضن الفعاليات والأنشطة المجتمعية.

وشمل المشروع أعمال ترميم شاملة وفق المعايير المعتمدة للمواقع التاريخية، إلى جانب تطوير المرافق والخدمات، وإنشاء مساحات مهيأة للمعارض والفعاليات.

واستمع الحضور خلال الزيارة إلى شرح حول مراحل تنفيذ المشروع وما تحقق من منجزات، والآليات المتبعة في الحفاظ على العناصر المعمارية التاريخية، بما يضمن استدامة الموقع، وتعزيز دوره الثقافي والسياحي.

وتُعد قلعة مزيرعة من المعالم التاريخية البارزة في منطقة الظفرة، إذ تروي بين جدرانها تاريخ الآباء والأجداد، وتعكس عراقة المنطقة وإرثها الحضاري العريق، ما يجعلها شاهداً حياً على مراحل مهمة من تاريخ المنطقة.

وأشاد الحضور بجودة الأعمال المنفذة والجهود المبذولة في إنجاز المشروع، مؤكدين أهمية صون الموروث التاريخي وإبراز المواقع التراثية، لما لها من دور في تعزيز الهوية الوطنية ودعم السياحة الثقافية، خصوصاً في إطار الفعاليات المصاحبة لمهرجان ليوا الدولي 2026.