تعاون بين "العربية للاستثمار والإنماء الزراعي" و"إكويتي" لتعزيز الأمن الغذائي عبر الابتكار الرقمي

دبي في 17 ديسمبر/ وام / أعلنت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي اليوم عن توقيع اتفاقية مع مجموعة "إكويتي"، العالمية المتخصصة في خدمات التكنولوجيا المالية، لتعزيز منظومة الأمن الغذائي وتسريع التحول الرقمي في قطاعات الاستثمار الزراعي والغذائي.

وقع الاتفاقية عن الهيئة سعادة الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وعن شركة إيكويتي جي إم لإدارة التسويق السيد إسكندر عاكف نجًار، الرئيس التنفيذي لمجموعة إكويتي.

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في عدة مجالات رئيسية تشمل تبادل المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد دراسات الجدوى، والتوقعات المالية ومتطلبات رأس المال وخطط التشغيل، بما يدعم إنشاء بنية تحتية متقدمة للأسواق تخدم الشركات العاملة في مجالات الأمن الغذائي والزراعة المستدامة والقطاعات المرتبطة بها.

كما تنص الاتفاقية على دراسة تطوير وإطلاق منصة رقمية تعتمد على تقنيات السجلات الموزعة DLT وتقنيات البلوك تشين، وأدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز قدرات تحليل الاستثمار وإدارة المشاريع لشركات محفظة الهيئة، وتمكين تعبئة رأس المال بكفاءة أكبر، وتوسيع نطاق الوصول إلى المستثمرين المعتمدين.

وقال الدكتور عبيد الزعابي: يمثل هذا التعاون محطة مهمة في ترسيخ التزام الهيئة بالاعتماد على الابتكار كركيزة أساسية للتنمية فهي تعزّز جهودنا الرامية إلى تطوير منظومة أمن غذائي أكثر مرونة وشمولية، وتوسيع نطاق الاستثمارات الزراعية المستدامة من خلال حلول تكنولوجية متقدمة.

وقال إسكندر نجار: نؤمن بأن هذا التعاون سيفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، ويعزز التحول الرقمي في القطاعات الحيوية على مستوى المنطقة.

ويُشكّل هذا التعاون فرصة مهمة لمجموعة إكويتي لتوظيف خبراتها في التكنولوجيا المالية بحيث تدعم من خلالها القطاعات التي تحقق أثرًا اقتصاديًا ومجتمعيًا طويل المدى. وقد أعرب الجانبان عن التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون عبر مبادرات مستقبلية تهدف إلى توسيع نطاق الاستثمارات الاستراتيجية، ودعم النمو المستدام ضمن منظومة الأمن الغذائي في المنطقة.