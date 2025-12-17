مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي يواصل فعاليات دورته التاسعة

الشارقة في 17 ديسمبر/ وام / تواصلت في منطقة الكهيف فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي، بحضور سعادة عبدالله العويس، رئيس دائرة الثقافة رئيس المهرجان، إلى جانب نخبة من الفنانين المحليين والعرب وجمهور من المهتمين بالشأن المسرحي.

وشهدت الفعاليات تقديم العرض المسرحي "ليلى ومئة ليلة" من تأليف طالب الدوس وإخراج فالح فايز، قدمته فرقة السعيد للإنتاج الفني القطرية، وتناول قصة شخصية "شاهر".

وشارك في أداء أدوار المسرحية عدد من الفنانين، من بينهم إبراهيم العمادي، وعلي سلطان، وطالب الدوس، وإبراهيم لاري، وحنان صادق، وفيصل رشيد، وخالد الحميدي، وعبدالله مبارك، وسمير جبر، وإبراهيم مبروك (موري)، وخالد يوسف، وأمينة الوكيلي، وفيصل شداد، وفاطمة الشروقي.

وعقب العرض، أقيمت جلسة نقدية أدارها الفنان جمال الصقر من مملكة البحرين، تناولت الجوانب الفنية والفكرية للعمل، حيث أشاد المتحدثون بالبنية الدرامية للنص ورؤية المخرج، وبنجاح العرض في الموازنة بين التراجيديا والكوميديا.

وأكد مخرج العمل أن مشاركته في مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي تمثل تجربة فنية متميزة، مشيراً إلى تعاونه مع المؤلف على تطوير النص على مدى ثلاث سنوات.

وفي الختام ، كرم أحمد بورحيمة، مدير المهرجان، مخرج العرض ومدير المسامرة النقدية، مثمناً جهود فريق العمل ومشاركتهم المتميزة في فعاليات المهرجان.