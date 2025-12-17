دولية "الشارقة - كلباء" لقفز الحواجز تنطلق غدا بمشاركة 34 دولة

الشارقة في 17 ديسمبر/ وام / تنطلق غداً منافسات بطولة الشارقة - كلباء الدولية لقفز الحواجز فئة "الثلاث نجوم"، ضمن مهرجان الشارقة للفروسية في نسخته السابعة، والذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق.

ويترأس الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية، اللجنة المنظمة للبطولة، ويديرها سلطان اليحيائي، المدير العام لنادي الشارقة للفروسية، وتقام من 18 إلى 21 ديسمبر الجاري، بإشراف الاتحادين الدولي والإماراتي، ومشاركة 140 فارساً وفارسة بصحبتهم 210 خيول من 34 دولة.

وأعلنت اللجنة المنظمة في بيان لها أن البطولة تواصل تقديم منافساتها الدولية على شاطئ كلباء في نسختها الثانية، والثالثة منذ انطلاقتها بتصنيفها الدولي من فئة النجمتين في العام 2023، وتتزامن معها بطولة دولية من فئة النجمة بمشاركة فئتي المبتدئين والناشئين.

وأضافت أن البطولة من فئة الثلاث نجوم تتضمن 6 منافسات دولية رصدت لها جوائز تبلغ 140 ألف يورو، وتتراوح ارتفاعات حواجزها من 130سم إلى 150سم في منافسة جائزة لونجين الكبرى بقيمة 60 ألف يورو، بينما تشهد دولية النجمة 6 منافسات أيضاً، ويتراوح ارتفاع حواجزها بين 115 سم وحتى الارتفاع 125 سم، ومجموع جوائزها 11 ألف يورو.