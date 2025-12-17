منتخبنا الوطني يواجه نظيرة السعودي غدا على برونزية كأس العرب لكرة القدم

الدوحة في 17 ديسمبر/ وام/ تختتم غدا منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، اذ تقام مباراتين، تجمع الأولى منتخبنا الوطني مع نظيره السعودي في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، وذلك في استاد خليفة الدولي، الساعة 3 عصرا بتوقيت الإمارات.

فيما تقام المباراة النهائية بين منتخبا الأردن، والمغرب الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات في استاد لوسيل.

وقال الروماني كوزمين أولاريو مدرب المنتخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي للقاء : كانت بطولة صعبة خضنا خلالها العديد من المباريات في فترة زمنية قصيرة، ونحن الآن في المباراة الأخيرة، وكل التركيز منصب على تحقيق الفوز أمام المنتخب السعودي. هو منتخب قوي، الأمر الذي يعد تحديا لنا.

وأضاف: وصولنا إلى هذه المرحلة من البطولة، وبلوغ المربع الذهبي يعد شيئا إيجابيا بحد ذاته، تأثرنا بالخسارة، نعم، فالوصول إلى نصف النهائي يجعل أي خسارة مؤثرة نفسيا لكن هدفنا الأن هو الحصول على المركز الثالث، إلى جانب العمل على إعداد فريق قوي يمتلك خبرات كبيرة للمستقبل.

من جانبه أكد هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي تركيز فريقه أمام منتخب الإمارات للفوز والحصول على المركز الثالث، معتبرا أن الخسارة في نصف النهائي لا تعني نهاية الطموح، بل تفرض مسؤولية مضاعفة على الفريق.