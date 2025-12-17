النمسا تنضم إلى الجهود الدولية لدعم تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة

فيينا في 17 ديسمبر / وام / وافق مجلس وزراء النمسا اليوم على نشر عناصر متخصصة من قوات الشرطة والجيش وخبراء مدنيين في منطقة الشرق الأوسط، لدعم تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة، على أن تتولى وزارات الداخلية والخارجية والدفاع توفير المشاركين في هذه المهمة.

وجاءت موافقة مجلس الوزراء، بناءً على طلب وزيرة الخارجية بيآتا ماينل - رايزينجر، التي ترى أن التواجد القوي والمبكر للدول الأوروبية في المرحلة الأولية من تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة أمر بالغ الأهمية من أجل لعب دور فعال في تشكيل نظام ما بعد الحرب وإعادة إعمار قطاع غزة.

وأكدت وزيرة الخارجية ماينل رايزنجر، مشاركة النمسا في الجهود الرامية إلى إنهاء حرب غزة بشكل نهائي، والمساهمة في تحمل مسؤولية السلام والاستقرار بالشرق الأوسط ودعم إعادة الإعمار.

وكشفت عن وصول خبيرين نمساويين بالفعل إلى مركز التنسيق المدني العسكري، الذي تقوده الولايات المتحدة ويتولى تنسيق جهود الدعم الدولي لغزة.

وأفاد تقرير مجلس الوزراء النمساوي، أنه سيتم نشر خمسة أفراد في منطقة الشرق الأوسط، لدعم تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة، مع إمكانية نشر أفراد إضافيين من وزارتي الداخلية والدفاع للقيام بأنشطة التحضير والدعم، والسماح بنشر ما يصل إلى 20 فرداً من القوات المسلحة، في أي عملية نقل جوي ضرورية للوحدة النمساوية.