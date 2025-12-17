" العلاقات الحكومية" بالشارقة تبحث التعاون الثقافي مع وفد دبلوماسي أمريكي

الشارقة في 17 ديسمبر/ وام / بحثت دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة اليوم مع وفد دبلوماسي أمريكي سبل تعزيز التعاون والتبادل الثقافي بين الجانبين والاطلاع على رؤية الإمارة في ترسيخ الحوار بين الحضارات وبناء جسور التواصل مع المجتمع الدولي.

حضر اللقاء الشيخ فاهم القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية والشيخ ماجد بن عبد الله القاسمي مدير الدائرة وسعادة روبرت رينز القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في دبي والإمارات الشمالية إلى جانب عدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

وناقش اللقاء أوجه التعاون في مجالات الثقافة والمعرفة والإبداع وسبل تطوير برامج مشتركة تسهم في تعزيز التفاهم المتبادل بين المجتمعين الإماراتي والأمريكي بما في ذلك تبادل الوفود الثقافية والطلابية وتنظيم فعاليات مشتركة تستهدف الشباب والمبدعين والمؤسسات الأكاديمية والثقافية في إمارة الشارقة.

واستعرضت دائرة العلاقات الحكومية ما تمتلكه الشارقة من بنية تحتية ثقافية ومعرفية ودورها في فتح آفاق جديدة للتعاون مع البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الدولية من خلال المبادرات والمهرجانات والفعاليات الثقافية التي تحتضنها الإمارة على مدار العام.

وشمل برنامج الزيارة جولة ميدانية في "سوق الجبيل" بالشارقة اطّلع خلالها الوفد الأمريكي على مكوّنات السوق وما يجسده من نموذج يجمع بين الحفاظ على ملامح التراث العمراني المحلي وتوفير بنية تحتية عصرية للخدمات بما يعكس رؤية الإمارة في تطوير مشاريع رائدة تخدم المجتمع وتراعي أصالة الهوية الوطنية.

وتعرّف الوفد على دور السوق في دعم المنظومة الغذائية في الإمارة وتعزيز حضور الأسواق التقليدية بوصفها فضاءات اجتماعية واقتصادية تعبّر عن نمط الحياة المحلية وتشكّل جسراً مفتوحاً أمام الزوار للتعرّف إلى الثقافة الإماراتية عن قرب.

وأكد الشيخ فاهم القاسمي أن اللقاء مع البعثات الدبلوماسية الصديقة يشكّل منصة لطرح مبادرات تعزّز حضور الإمارة على الساحة الدولية حيث تضع الشارقة التبادل الثقافي والمعرفي في صميم علاقاتها مع مختلف مدن وبلدان العالم وتعمل من خلال دائرة العلاقات الحكومية على توسيع قنوات الحوار مع شركائنا الدوليين بما يدعم رؤية الإمارة في أن تكون مركزاً للتلاقي الحضاري ومساحة مفتوحة للتعاون بين الشعوب.

وأضاف: يمثل التعاون مع القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية فرصة لبناء برامج ومشاريع مشتركة في مجالات الثقافة والفنون والبرامج المجتمعية بما يتيح للأجيال الشابة في الجانبين الاستفادة من الخبرات المتبادلة ويعزز فهمها المشترك لقيم التعايش والانفتاح والتنوع.

من جانبه قال روبرت رينز القنصل العام للولايات المتحدة في دبي والإمارات الشمالية : يجسد نهج إمارة الشارقة في التنمية التزامًا واضحًا بالابتكار والتراث والمجتمع وقد أبرزت هذه الزيارة فرصًا حقيقية للجانبين لتعميق التعاون في المبادرات الاقتصادية والثقافية والتعليمية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص دائرة العلاقات الحكومية على تعزيز شبكة علاقاتها مع البعثات الدبلوماسية في الدولة وتنظيم لقاءات وبرامج تعريفية تسهم في إبراز نموذج التنمية الشاملة في الشارقة وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للاستثمار في الإنسان والمعرفة والثقافة وكجسر للتواصل الحضاري بين الشرق والغرب.