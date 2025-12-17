الإمارات واليابان تبحثان مستجدات العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والصناعة والتجارة

طوكيو في 17 ديسمبر/ وام / قام معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها ومبعوث وزير الخارجية لدى اليابان، بزيارة رسمية إلى طوكيو خلال الفترة من 16 إلى 17 ديسمبر 2025، أجرى خلالها عدداً من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين في الحكومة اليابانية، إلى جانب اجتماعات مع رؤساء عدد من الشركات اليابانية في القطاع الخاص، بحضور سعادة شهاب أحمد الفهيم، سفير الدولة لدى اليابان، وذلك بهدف تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية بين البلدين.

والتقى معاليه خلال الزيارة معالي توشيميتسو موتيجي، وزير الخارجية الياباني، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع دولة الإمارات واليابان، والحرص المشترك على تعزيزها، مع الإشادة بالتطور المستمر للعلاقة الثنائية في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين.

كما تم خلال اللقاء استعراض مسار التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، ومناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بما يدعم الاستقرار ويخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.

والتقى معاليه مع معالي ريوسي أكازاوا، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني وناقش الجانبان خلال اللقاء مستجدات التعاون في قطاع الطاقة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفرص التعاون في القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما يشمل الطاقة والطاقة المتجددة، والتجارة، والصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والاستثمار.

وتم مناقشة آخر مستجدات المفاوضات الجارية بين دولة الإمارات واليابان للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين الصديقتين، بهدف ترسيخ الروابط التجارية والاستثمارية، وتوفير منصة فعالة لبناء الشراكات بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين.

وخلال الاجتماع جرى أيضاً استعراض مستجدات المشاريع المشتركة بين الجانبين، وبحث سبل توسيع آفاق التعاون الثنائي وتطوير الشراكات بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.

والتقى معاليه ممثلي مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط حيث تم استعراض دور المركز في دعم العلاقات الاقتصادية والصناعية بين دولة الإمارات واليابان، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب استعراض المبادرات والبرامج المشتركة التي تسهم في توسيع الشراكات الاستثمارية وتبادل الخبرات في القطاعات ذات الأولوية.

وتضمن برنامج الزيارة عدداً من اللقاءات مع الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات اليابانية شملت مجموعة "كوزمو للطاقة"، العاملة في مجالات تكرير النفط والوقود والطاقة المتجددة، وشركة "إنبكس" المتخصصة في أنشطة الاستكشاف والإنتاج، وشركة "جيرا" في مجالات الكهرباء والغاز الطبيعي المسال والهيدروجين والأمونيا، وشركة "ميتسوي" إحدى كبرى شركات التجارة والاستثمار متعددة القطاعات، ومجموعة "ميزوهو" المالية.

يذكر أن إجمالي التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 بلغ حوالي 49.6 مليار دولار "تشمل المنتجات النفطية"، في حين بلغ التبادل التجاري غير النفطي حوالي 64.1 مليار درهم "17.5 مليار دولار"، محققاً نمواً بنسبة 1% مقارنةً بعام 2023.

وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لليابان عربياً والــ 7 عالمياً وبالمقابل، تعد اليابان تاسع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بلغ قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 55 مليار درهم "15 مليار دولار"، وبنسبة نمو 21.4% مقارنة مع ذات الفترة من 2024.