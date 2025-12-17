مشاركة 27 خيلا في "السباق التجريبي" الـ12 على مضمار جبل علي

دبي في 17 ديسمبر/ وام / أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل مشاركة 27 من الخيول العربية، والمهجنة الأصيلة في 5 أشواط لمسافتي 800 و1000 متر، بالسباق التجريبي الـ12 على مضمار جبل علي في دبي اليوم.

وأوضحت في بيان لها اليوم أن السباق التجريبي تضمن 3 أشواط للخيول المهجنة الأصيلة بمشاركة 15 خيلا، بالإضافة إلى شوطين للخيول العربية الأصيلة تنافست خلالهما 12 خيلا.

وأشارت إلى مشاركة 15 خيلا في 3 أشواط للخيول المهجنة الأصيلة، من بينها 12 خيلا لم يسبق لها المشاركة في السباقات، و3 شاركت فيها.

ونوهت إلى إقامة شوطين للخيول العربية الأصيلة، تنافست خلالهما 12 خيلا، 5 منها لم تشارك من قبل في السباقات، بالإضافة إلى 7 سبق تواجدها فيها.

وقال راشد البلوشي، عضو لجنة المشرفين في هيئة الإمارات لسباق الخيل، إن مؤشرات التقييم الحالية بعد المحطة الـ12 من السباقات التجريبية، كشفت عن عدد من الجوانب الإيجابية، من أبرزها انخفاض عدد الخيول المنسحبة عند البوابات، بالإضافة إلى التعاون الكبير من الملاك والمدربين مع خطة الهيئة، وأهدافها بتنظيم السباقات منذ مطلع الموسم الحالي.