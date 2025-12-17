وزير الاقتصاد والسياحة: معدل الإشغال الفندقي في الإمارات من بين الأعلى عالمياً

دبي في 17 ديسمبر/ وام / قال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة إن قطاع السياحة حقق إيرادات فندقية بلغت 89 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري فيما وصل عدد المنشآت الفندقية في الدولة إلى 1,243 منشأة تضم أكثر من 216 ألف غرفة.

وأضاف معاليه في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش حفل إطلاق حملة "أجمل شتاء في العالم" في نسختها السادسة أن معدلات الإشغال الفندقي في الدولة بلغت 79.3% مقارنة بـ78% خلال العام الماضي وهو من بين الأعلى إقليمياً وعالمياً بما يعكس مواصلة نمو القطاع السياحي في الدولة الذي يعد ركيزة أساسية في مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.

وأوضح معاليه أن قطاع السياحة أسهم بنسبة 13% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام الماضي بما يعادل 257.3 مليار درهم فيما يوفر القطاع أكثر من 920 ألف وظيفة في الإمارات مؤكداً استهداف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 17% خلال السنوات الخمس المقبلة في ظل تنامي الاستثمارات في القطاع، إلى جانب النمو المتواصل في قطاع الطيران.

وأكد أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ موقعها الرائد عالمياً لاعباً محورياً في صناعة السياحة إذ يحقق القطاع أداءً استثنائياً تجسده الأرقام القياسية ومعدلات النمو المطرد بما يعكس نجاح المبادرات والمشاريع الوطنية في هذا القطاع الحيوي ونجاح استراتيجيات الدولة في تعزيز الجذب السياحي.

وقال إن حملة "أجمل شتاء في العالم" في دورتها السادسة تحت شعار "شتاؤنا ريادة" تهدف إلى تنشيط السياحة الداخلية في الدولة وتعزيز دور ريادة الأعمال في نمو القطاع السياحي عبر تقديم منتج سياحي مبتكر ومتنوع بما ينسجم مع الحملة الوطنية “الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم” وبما يرسخ مكانة الدولة كوجهة عالمية لريادة الأعمال والسياحة على حد سواء.

وأشار إلى أن النسخة الأولى من حملة أجمل شتاء في العالم حققت إيرادات بنحو مليار درهم فيما يتوقع أن تحقق النسخة السادسة أكثر من ملياري درهم ما يعكس استمرار النمو القوي للاقتصاد السياحي في الدولة.

وأشار إلى أن دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة أسست قاعدة قوية وبنية تحتية متطورة شملت الطرق والمطارات وقطاع الطيران والفنادق وتطوير الوجهات السياحية حتى أصبحت الدولة رائدة عالمياً في مجال الجذب السياحي.

جدير بالذكر أن حجم الاستثمارات السياحية التي جذبتها الدولة بلغ 28.8 مليار درهم خلال عام 2023، وارتفع إلى 32.2 مليار درهم خلال عام 2024، فيما يُتوقع أن يصل إلى 35.2 مليار درهم في عام 2025.