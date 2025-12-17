"مزاينة مدينة زايد" بمهرجان الظفرة تتوج الفائزين في سن اللقايا

الظفرة في 17 ديسمبر / وام / شهدت "مزاينة مدينة زايد" المحطة الثالثة في مهرجان الظفرة بدورته التاسعة عشرة، منافسات قوية بين مُلاك الإبل ضمن أشواط سن اللقايا التي جرت في منصة مزاينة الإبل بمدينة زايد في منطقة الظفرة، وتستمر لغاية 20 ديسمبر الجاري، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وسلم سعادة عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، الرموز الذهبية للفائزين في المنافسات التي تضمنت فئات المجاهيم والمحليات (الشرايا والتلاد والشركاء) والمهجنات الأصايل والوضح، والتي خصص لها 120 جائزة موزعة على 13 شوطاً.

ومن جانب آخر، دخلت شبوك المزاينة، اليوم، المطايا المشاركة في أشواط الإيذاع الشرايا والتلاد للمجاهيم والمحليات بالإضافة إلى المهجنات الأصايل والوضح، استعداداً لعرضها على اللجان المختصة (الفرز، التشبيه والتسنين، الطبية، التحكيم)، وسيتم إعلان نتائجها مساء غدٍ الخميس عبر قناة بينونة ومنصات "تراثنا" على مواقع التواصل الاجتماعي وإذاعة مهرجان الظفرة (أف أم 90.1) في محيط موقع المزاينة، فيما تدخل صباح غدٍ الخميس الإبل المشاركة في منافسات أشواط الثنايا للمحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح.