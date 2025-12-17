الفجيرة توظّف برامج علمية لرصد النظم البيئية البحرية

الفجيرة في 17 ديسمبر/ وام/ تُجري هيئة الفجيرة للبيئة ومركز الفجيرة للبحوث أبحاثًا تطبيقية متخصصة لحماية النظم البيئية البحرية والتنوّع البيولوجي، ورصد آثار الضغوط والمخاطر الطبيعية والبشرية على البيئة البحرية، بما يعزّز استدامة الموارد البحرية في الإمارة.

تركّز الأبحاث البحرية على عدد من المحاور الرئيسة، تشمل برنامج الحيتانيات، وإعادة تأهيل السلاحف البحرية، وترميم الشعاب المرجانية، ومراقبة البيئة البحرية، ضمن برامج علمية متكاملة تستند إلى منهجيات بحثية دقيقة.

وتتميّز البيئة البحرية في الفجيرة بتنوّعٍ استثنائي في نظامها البيولوجي، يحظى باهتمام القيادة الرشيدة في الإمارة، انطلاقًا من الحرص على حماية الكنوز الطبيعية البحرية، وذلك من خلال منظومة متكاملة من الجهود البحثية والتشريعية والتنظيمية.

وتهدف البحوث البحرية إلى بناء قاعدة بيانات علمية ومعرفية طويلة الأمد للنظم البيئية البحرية في إمارة الفجيرة وخليج عُمان، وإجراء دراسات وبحوث تُسهم في استدامة البيئة البحرية ومواردها، من خلال استكشاف ومراقبة الخصائص البيولوجية والكيميائية والفيزيائية للنظام البيئي البحري.

كما تشمل الأبحاث دراسة وفهم الحياة البحرية التي تحتضنها مياه الفجيرة، والعمل على حمايتها من التهديدات الناتجة عن الأنشطة البشرية، مثل الشحن البحري والصيد، إلى جانب حماية الأنشطة البحرية من المخاطر البيئية.

كما تتضمن الجهود البحثية تنفيذ عمليات مراقبة بحرية متكاملة، وإجراء بحوث حول التنوع البيولوجي، والتعاون مع سفن الأبحاث البحرية والغواصات، واستخدام الأجهزة والتقنيات المتقدمة تحت الماء، بما يعزّز دقة الرصد وكفاءة النتائج العلمية، ويُرسّخ مكانة الفجيرة مركزًا فاعلًا في الأبحاث التطبيقية للبيئة البحرية.