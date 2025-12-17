استعدادات مكثفة لبلدية مدينة الشارقة لموسم الأمطار

الشارقة في 17 ديسمبر / وام /أكدت بلدية مدينة الشارقة استعدادها لموسم الأمطار والتعامل مع الحالات الجوية المختلفة وفقاً لخطط واستراتيجيات عمل متكاملة .وقال سعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير عام البلدية ورئيس اللجنة العليا لطوارئ الأمطار، إن البلدية أعادت تشكيل اللجنة العليا لطوارئ الأمطار بإضافة لجان فرعية ومهام ميدانية تعمل على تنفيذ الخطط والأعمال المتعلقة بالحالات الطارئة ومتابعة استمرارية العمل بقدرة وكفاءة .

وأشار إلى أن اللجنة تتولى الإشراف العام على جميع الأعمال الميدانية وضمان سرعة الاستجابة والتنسيق بين مختلف الإدارات والجهات المعنية والتنسيق بشكل مباشر ومستمر مع الشركاء الاستراتيجيين.

وأوضح أن البلدية خصصت فريقاً من المهندسين والمشرفين والفنيين والعاملين من الفئات المساندة لدعم جهود الاستجابة الميدانية وتوزيعهم وفق خطة تشغيلية تغطي جميع مناطق المدينة .

وأكد أن البلدية نفذت حملة لصيانة فتحات تصريف مياه الأمطار .

وقال الطنيجي: يعمل مركز الاتصال التابع للبلدية على الرقم 993 على مدار الساعة وبصورة متواصلة والتعامل الفوري معها .