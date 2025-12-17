الإمارات تستضيف بطولتين عالميتين للجولف ضمن روزنامة جولة هوتيل بلانر 2026

أبوظبي في 17 ديسمبر/ وام / أعلنت جولة «هوتيل بلانر» للجولف استضافة الإمارات بطولتين ضمن روزنامة الموسم العالمي لعام 2026، هما بطولة «تحدي أبوظبي» وبطولة «بنك رأس الخيمة تحدي الإمارات»، وذلك وفقاً لاتفاقية التعاون طويلة الأمد بين الجولة الأوروبية للجولف واتحاد الإمارات للجولف.

وتقام بطولة «تحدي أبوظبي» من 16 إلى 19 أبريل 2026 في نادي العين للفروسية والرماية والجولف، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، فيما تستضيف إمارة عجمان بطولة «بنك رأس الخيمة تحدي الإمارات» من 23 إلى 26 أبريل 2026 على ملاعب نادي الزوراء للجولف.

وتشهد البطولتان مشاركة نخبة من أبرز المواهب الصاعدة في رياضة الجولف على مستوى العالم، على مدار أسبوعين متتاليين، مع عودة منافسات الجولة إلى دولة الإمارات للعام الرابع على التوالي، في خطوة تعكس النجاحات التنظيمية المتواصلة وترسخ مكانة الدولة على خريطة الجولف العالمية.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان جولة «هوتيل بلانر» للجولف عن روزنامة موسم 2026، التي تقام تحت شعار «الطريق إلى مايوركا»، وتشمل تنظيم 28 بطولة في 19 دولة، من بينها دولة الإمارات، عبر ثلاث قارات مختلفة، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 9 ملايين دولار أميركي.

وتشهد روزنامة الموسم عودة إنجلترا كدولة مضيفة لأول مرة منذ ثلاث سنوات، إلى جانب انضمام إستونيا لأول مرة في تاريخ الجولة، لتصبح الدولة رقم 52 التي تستضيف إحدى بطولاتها منذ انطلاقها عام 1989.

ويحصل أصحاب المراكز الـ15 الأوائل في الترتيب النهائي للموسم على بطاقات المشاركة في جولة «دي بي ورلد» للموسم التالي، إضافة إلى ضمان جوائز مالية لا تقل عن 150 ألف دولار أميركي، في حال مشاركتهم في 15 بطولة ضمن جولة «دي بي ورلد 2027»، ما يمنح اللاعبين فرصة مهمة لتعزيز مسيرتهم الاحترافية وبلوغ مستويات تنافسية أعلى على الصعيد العالمي.