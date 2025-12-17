اكتمال الاستعدادات لتنظيم النسخة الـ25 من ماراثون دبي العالمي

دبي في 17 ديسمبر/وام/أعلنت اللجنة المنظمة لماراثون دبي العالمي اكتمال الاستعدادات لتنظيم النسخة الـ25 من الحدث، والمقرر إقامته في الأول من فبراير المقبل، في مسار يمتد عبر شوارع دبي.

ويشهد السباق الرئيسي «فئة النخبة» لمسافة 42.195 كم مشاركة نحو 50 عداءً من كينيا وإثيوبيا، إلى جانب نخبة من أبرز العدائين العالميين، في واحدة من أقوى المنافسات على مستوى سباقات الماراثون.

ويُعد ماراثون دبي، من أبرز الفعاليات الرياضية السنوية في المنطقة، ويتيح للمشاركين من مختلف دول العالم خوض تجربة رياضية مميزة، تمر عبر معالم بارزة مثل برج العرب ومدينة جميرا وطريق جميرا بيتش، وتقام منافساته على شارع أم سقيم.

وتحتفي النسخة المقبلة باليوبيل الفضي لماراثون دبي، بمناسبة مرور 25 عاماً على انطلاق نسخته الأولى، كأول سباق في المنطقة يحصل على التصنيف الذهبي من الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن برنامج الماراثون يتضمن، إلى جانب سباق النخبة، السباق الجماهيري لمسافة 10 كيلومترات، المتوقع أن يشهد مشاركة قياسية من العدائين المواطنين، إضافة إلى سباق العائلات لمسافة 3 كيلومترات، وسباق أصحاب الهمم.

ومع اقتراب موعد الحدث، تواصل اللجنة المنظمة تنسيقها مع الجهات الحكومية المعنية في دبي، لضمان الجاهزية الكاملة للمسار ومناطق الانطلاق والنهاية، وتأمين سلامة المشاركين والجمهور، بمشاركة مجلس دبي الرياضي، وهيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي، وبلدية دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة، وأكاديمية شرطة دبي التي تستضيف فعاليات خط النهاية، إلى جانب هيئة كهرباء ومياه دبي.