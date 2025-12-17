مجلس الملاكمة العالمي : أبوظبي نقطة انطلاقة لصناعة أبطال اللعبة

أبوظبي في 17 ديسمبر/ وام/ أكد موريسيو سليمان رئيس مجلس الملاكمة العالمي، أن العاصمة أبوظبي مقبلة على نهضة كبيرة في رياضة الملاكمة لما تمتلكه من مقومات هائلة، وبنية تحتية متطورة ومنشآت حديثة ورؤية رياضية واضحة تدعم المواهب المحلية، بالإضافة إلى استضافة أكبر وأهم البطولات العالمية.

وقال لوكالة أنباء الإمارات " وام" على هامش تسليم اتحاد الإمارات للملاكمة رسميا وثيقة الانضمام إلى المجلس العالمي للملاكمة إن منطقة الشرق الأوسط تزخر بالمواهب الشابة، لكنها تحتاج إلى تنظيم وفرص احتكاك قوية، وهو ما سيوفره التعاون بين المجلس العالمي واتحاد الإمارات للملاكمة من خلال بطولات معتمدة وفرص تنافسية حقيقية، من بينها إطلاق منافسات على حزام أوراسيا انطلاقًا من أبوظبي.

وأشار إلى أن الخطوة ستفتح آفاقا واسعة أمام الملاكمين المحليين في الإمارات للوصول إلى العالمية، معربا عن ثقته بأن أبوظبي ستكون نقطة انطلاق كبيرة لصناعة أبطال عالم في الملاكمة خلال السنوات المقبلة، في ظل الزخم المتزايد الذي تشهده اللعبة والدعم الكبير للرياضة في الدولة.

وأوضح أن توقيع انضمام الاتحاد الإماراتي إلى مجلس الملاكمة العالمي WBC، الذي يضم 176 دولة حول العالم، يمثل خطوة مهمة تعزز مكانة أبوظبي كمركز إقليمي ودولي لرياضة الملاكمة.