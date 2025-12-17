الذهب يرتفع 1% والفضة 4%

نيويورك في 17 ديسمبر /وام/ ارتفعت أسعار الذهب اليوم وسجلت في المعاملات الفورية 4332.21 دولار للأوقية، بعد أن ارتفع بأكثر من 1 بالمئة في وقت سابق من اليوم. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 4364 دولارا.

وتجاوزت أسعار الفضة 66 دولارا للأوقية (الأونصة) اليوم لتسجل مستوى قياسيا جديدا.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية نحو أربعة بالمئة إلى 66.3 دولار للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوى على الإطلاق عند 66.51 دولار في وقت سابق من الجلسة.وزادت الفضة 126 بالمئة هذا العام، متجاوزة نسبة الزيادة في الذهب الذي سجل ارتفاعا سنويا 65 بالمئة.

