زوارق الإمارات ترفع جاهزيتها للجولة الختامية من بطولة العالم لـ"فورمولا 1" ‏

أبوظبي في 17 ديسمبر/وام/رفعت زوارق الإمارات درجة جاهزيتها استعدادا للمشاركة في الجولة الأخيرة من بطولة العالم للزوارق السريعة "الفورمولا 1"، وتستضيفها إمارة الشارقة يومي السبت والأحد 20 و21 ديسمبر، وسط طموحات كبيرة بإنهاء الموسم بصورة قوية، وتحقيق لقب الجولة الختامية.

وتخوض فرق "فيكتوري" و"أبوظبي" والشارقة منافسات الجولة الختامية الحاسمة، حيث يتصدر زورق "فيكتوري 4" في المركز الأول، بطل الجولة الماضية في مدينة جديدة السعودية، الترتيب العام لبطولة العالم بمجموع 161 نقطة، يليه

فريق الشارقة صاحب المركز الثاني (120 نقطة)، ثم فريق السويد في المركز الثالثة (111 نقطة)، وكل من فريقي الصين (73 نقطة)، وأبوظبي (62 نقطة)، في المركزين الرابع والخامس.

ويتطلع زورق "فيكتوري 4" عبر سائقه شون تورونتي، إلى حسم اللقب العالمي، والحفاظ على تفوقه على مدار الجولات الماضية وذلك من خلال حسم لقب الجولة الختامية، والحفاظ على فارق النقاط بينه وبين أقرب منافسيه، وبالتالي حسم لقب بطولة العالم للزوارق السريعة "فورومولا1".

ويسعى فريق الشارقة التابع لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية لحسم الجولة الختامية لصالحه، وحسم لقبها لصالحه، وسط جاهزية كاملة من الفريق الذي يطمح إلى تحقيق إنجاز جديد يُضاف إلى سجل النادي الحافل بالنجاحات في الرياضات البحرية.

ورغم ابتعاده عن المنافسة إلا أن فريق أبوظبي يتطلع إلى إنهاء الموسم بصورة قوية، ويتطلع من خلال متسابقيه إريك ستارك قائد زورق أبوظبي 6، ومنصور المنصوري قائد زورق أبوظبي 5، إلى الصعود لمنصات التتويج في جولة الختام، وتقديم أداء قوي يعكس مكانة الفريق وخبرته الطويلة في البطولة العالمية.