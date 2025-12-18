حصاد الإمارات 2025/ عام ذهبي لقطاع السياحة وقفزة في أعداد الزوار والإيرادات

أبوظبي في 18 ديسمبر/ وام/ شهد عام 2025 استمرار صعود قطاع السياحة في دولة الإمارات كأحد أبرز القطاعات الاقتصادية الوطنية وأكثرها جذباً للاستثمارات والزوار، مدعوماً بمشاريع سياحية نوعية وبُنية تحتية عالمية المستوى، ومؤشرات قوية تعكس تنافسية الدولة وريادتها في القطاع على المستويين الإقليمي والدولي.

وحافظ قطاع السياحة والسفر على تألقه عبر إنجازاته النوعية على مستوى الجذب والإيرادات والمشاريع، إذ بلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 257.3 مليار درهم أي ما يمثل 13% من الاقتصاد الوطني.

واستقبلت المنشآت الفندقية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 23.27 مليون نزيل بنمو 4.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما تم تسجيل أكثر من 79.3 مليون ليلة فندقية، وارتفعت الإيرادات الفندقية بنسبة 7.2% لتتجاوز 35.9 مليار درهم.

وزاد معدل الإشغال الفندقي إلى 79.2% ، وارتفع عدد الغرف المشغولة بنسبة 3.5% ليصل إلى 46.17 مليون غرفة مع زيادة في متوسط السعر اليومي للغرف بنسبة 4.2% ليصل إلى 557 درهما، في ظل طاقة استيعابية بلغت 216,248 غرفة موزعة على 1246 منشأة.

وواصل قطاع الطيران أداءه التصاعدي، حيث سجلت مطارات أبوظبي، ومطار دبي الدولي، ومطار الشارقة الدولي، نحو 108.59 مليون مسافر حتى نهاية سبتمبر الماضي.

وشهدت الإمارات جملة من المشاريع السياحية النوعية، شملت منتجعات عالمية، وجهات ترفيهية مبتكرة ومن أبرزها، الإعلان عن مشروع "ثيرم دبي" الصحي والترفيهي بقيمة ملياري درهم، وافتتاح محمية الفراشات التفاعلية في أبوظبي، وفندق ومنتجع “وين جزيرة المرجان” في رأس الخيمة، ومنتجع "أفاني+ الفجيرة" المقرر افتتاحه عام 2028، وإطلاق مشروع “الطي هيلز” في الشارقة بتكلفة 3.5 مليار درهم، وتدشين المرحلة الثانية من مشروع واجهة الخور المائية في أم القيوين، والإعلان عن تطوير “عالم ومنتجع ديزني” في جزيرة ياس بأبوظبي الذي يعد أحد أكبر المشاريع الترفيهية العالمية.

وفي فبراير الماضي، اختتمت النسخة الخامسة من حملة “أجمل شتاء في العالم” تحت شعار “السياحة الخضراء”، والتي حققت نتائج استثنائية بإيرادات فندقية قاربت 1.9 مليار درهم بنسبة نمو 86.9%، إلى جانب استقطاب أكثر من 4.4 مليون نزيل بزيادة 62% مقارنة بالنسخة السابقة، ووصلت الحملة إلى 224.7 مليون شخص حول العالم.

وجددت دولة الإمارات عضويتها في المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة 2025 – 2029، في خطوة تعكس مكانتها الدولية المؤثرة في صياغة مستقبل السياحة العالمية.

وحققت الإمارات إنجازاً تاريخياً بفوز شيخة ناصر النويس بمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة 2026 – 2029، كأول امرأة تتولى هذا المنصب منذ تأسيس المنظمة، ما يشكل اعترافاً دولياً بريادة الدولة ودورها المتنامي في القطاع.

وبرز خلال عام 2025 فوز قرية مصفوت بلقب “أفضل قرية سياحية عالمياً 2025”، ودخول الإمارات على قائمة أعلى 7 وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح.

