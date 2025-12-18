صقر غباش يهنئ رئيس مجلس الشورى القطري بذكرى اليوم الوطني

أبوظبي في 18 ديسمبر/ وام/ هنأ معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، دولة قطر الشقيقة قيادة وشعبا بذكرى اليوم الوطني، متمنيا للشعب القطري كل تقدم ورفاهية وازدهار.

وقال في برقية تهنئة بعث بها إلى معالي حسن عبد الله الغانم، رئيس مجلس الشورى بدولة قطر الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني، أن علاقات التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي، ومجلس الشورى في دولة قطر، هي امتداد أصيل للعلاقات الأخوية التي تربط بين قيادتي وشعبي البلدين، وتمثل في الوقت نفسه أحد روافد الارتقاء بمصالح بلدينا الوطنية وكذلك تعزيز مبادئ وأسس العمل الخليجي المشترك في جميع المؤسسات والمحافل الدولية .