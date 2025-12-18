"صن لايف" تحصل على ترخيص "دبي للخدمات المالية"

دبي في 18 ديسمبر/وام/ حصلت شركة "صن لايف"، لحلول التأمين للعملاء من ذوي الملاءة المالية العالية، على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية، معلنة عن عزمها تأسيس عملياتها وافتتاح مكتب لها في مركز دبـي المالي العالمي.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تتوقع الشركة بدء عملياتها من مكتبها في المركز خلال ديسمبر الجاري.

وقال سوجوي جوش، الرئيس التنفيذي لقطاع خدمات الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية لدى شركة "صن لايف"، إن الحصول على موافقة سلطة دبي للخدمات المالية للانضمام إلى مركز دبي المالي العالمي يُسهم في تقريبنا من شركائنا في المنطقة، وتعزيز مكانة "صن لايف" كشركة عالمية في مجال خدمات التأمين للأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية.

من جانبه، قال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن قرار "صن لايف" للانضمام والعمل انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي يؤكد مكانتنا مركزا ماليا عالميا رائدا، ولا شك أن ما يتمتع به المركز من وضوح في القوانين واللوائح التنظيمية، والكفاءة الضريبية، والبنية التحتية الحديثة، تمنح "صن لايف" الثقة لتوسيع حضورها الإقليمي والوصول إلى الأسواق الناشئة انطلاقاً من المركز، كما أن حضورها العالمي وتصنيفها المالي القوي سيُتيح لعملائها من ذوي الملاءة المالية العالية في المنطقة من تأمين ثرواتهم وتنميتها.