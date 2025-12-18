"معسكر أجيال الشتوي" ينطلق السبت في عجمان بمشاركة 40 شاباً وفتاة

عجمان في 18 ديسمبر/ وام/ أنهت اللجنة المنظمة لـ"معسكر أجيال الشتوي" في عجمان، استعداداتها للحدث الذي ينطلق يوم السبت المقبل ويستمر حتى 25 ديسمبر الجاري.

ويُنظَّم المعسكر ضمن برنامج "أجيال" التابع لحكومة عجمان، مستهدفاً فئة الشباب من عمر 14 إلى 17 عاماً، بمشاركة 40 شاباً وفتاة من أبناء الإمارة.

ويأتي المعسكر في إطار حرص حكومة عجمان على الاستثمار في طاقات الشباب وتنمية مهاراتهم الإبداعية والقيادية، بما ينسجم مع رؤية عجمان 2030، التي تركز على بناء الإنسان، وتعزيز الابتكار، وترسيخ الهوية الوطنية، وإعداد أجيال قادرة على المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن البرنامج صُمم بأسلوب تدريبي تفاعلي يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، ويعتمد على أحدث الأساليب في تنمية التفكير الإبداعي، والعمل الجماعي، والوعي الذاتي، إلى جانب التعريف بمهارات المستقبل، وفي مقدمتها المهارات الرقمية والابتكارية والذكاء الاصطناعي، من منظور يتناسب مع الفئة العمرية المستهدفة.

ويهدف المعسكر إلى تمكين المشاركين من فهم دورهم المجتمعي، وتعزيز الثقة بالنفس، وتحفيزهم على التفكير خارج الأطر التقليدية، وتحويل التحديات إلى فرص قابلة للتنفيذ، عبر مشاريع جماعية ذات أثر مجتمعي ملموس تخدم إمارة عجمان وتبرز طاقات شبابها، كما يركز على غرس قيم الانتماء والهوية الوطنية، وتعميق الارتباط برؤية الإمارة وتوجهاتها المستقبلية.

ويتضمن الحدث مجموعة من الورش والجلسات التدريبية المتخصصة التي تعالج محاور الإبداع، وبناء العقلية المرنة، وفهم الذات، ومهارات التواصل والعمل الجماعي، إضافة إلى جلسات تفاعلية تسلط الضوء على القضايا المحلية، وكيفية التعامل معها بأسلوب ابتكاري يراعي احتياجات المجتمع وتطلعاته.

ويشمل البرنامج يوماً ميدانياً في الطبيعة، يهدف إلى تعزيز قيم التحدي، والانضباط، والعمل بروح الفريق، وربط الشباب ببيئتهم المحلية.

وأوضحت اللجنة أن المعسكر سيشهد مشاركة نخبة من المدربين والخبراء، إلى جانب استضافة شخصيات قيادية ومؤثرة، تقدم تجارب ملهمة تسهم في توسيع مدارك المشاركين وتحفيزهم على السعي للتميز وترك أثر إيجابي في محيطهم، وسيتم تقييم المشاركين لقياس الأثر التدريبي، وضمان تحقيق أهداف البرنامج وفق أعلى معايير الجودة، ويُختتم المعسكر بجلسه شبابية حواريه عن التجارب والافكار والأثر المجتمعي.

ويعكس معسكر أجيال الشتوي التزام حكومة عجمان بدعم المبادرات النوعية الموجهة للشباب، وإعداد جيل واعٍ، مبدع، وقادر على مواكبة المتغيرات المستقبلية، والمساهمة بفاعلية في بناء مجتمع متماسك ومبتكر.