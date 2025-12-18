الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة تطلق النسخة الشتوية من "جيل 71"

أبوظبي في 18 ديسمبر/ وام/ تنظم الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة بالتعاون مع وزارة الأسرة، النسخة الشتوية لعام 2025 من برنامج "جيل 71" في أبوظبي والظفرة، بهدف إعداد جيل مسؤول، يفخر بهويته الوطنية وملم بالقيم والتقاليد الإماراتية الأصيلة ويتمتع بمهارات حياتية متنوعة.

تأتي الانطلاقة الشتوية للبرنامج بعد الإقبال الذي حققه في نسخته خلال الصيف، حيث شهد مشاركة أكثر من 322 طفلاً من مختلف أنحاء الدولة.

وتختتم أنشطة برنامج "جيل 71" في أبوظبي اليوم ، فيما تقام في منطقة الظفرة خلال الفترة 22 إلى 25 ديسمبر 2025.

وقالت حصة عبد الرحمن تهلك، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية في وزارة الأسرة، إن برنامج "جيل 71" يعد ركيزة أساسية لدعم الأسرة وامتدادا لدورها التربوي في ترسيخ القيم والثقافة، معربة عن الفخر بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة التي نقدم من خلالها برامج نوعية تسهم في بناء جيل واعٍ بمسؤولياته، يعتز بهويته، ومستعد لقيادة دفة المستقبل بفاعلية، فالاستثمار في النشء هو استثمارٌ في مستقبل مجتمع بأكمله، وتجسيد لرؤية قيادتنا في جعل الأسرة عماداً للتنمية الوطنية.

من جهتها قالت سعادة الدكتورة ميرا الكعبي، رئيس الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة بالإنابة، إن برنامج "جيل 71" يأتي امتداداً لجهود الأكاديمية في دعم الأسرة الإماراتية وتعزيز دورها التربوي، من خلال محتوى هادف يُرسّخ القيم الوطنية ويُسهم في بناء شخصية الطفل الإماراتي الواعي والمسؤول، انسجاماً مع رؤية الدولة التي تضع الاستثمار في الطفل والأسرة أولوية لضمان التنمية المستدامة للمستقبل".

ويستقبل "جيل 71" الأطفال ضمن مسار "نشء الدار" من عمر 6 إلى 10 سنوات، ومسار "الشباب الباني" من عمر 11 إلى 14 سنة، ويخوض عبرها المشاركون تجربة تعليمية هادفة عبر أنشطة مصممة خصيصاً لتعزيز الهوية الوطنية، والسلوكيات الإيجابية، إلى جانب ورش تدريبية تفاعلية متنوعة. ويمنح البرنامج المجاني الذي يقدم باللغة العربية شهادات اجتياز في نهايته.

وتنفذ مسارات البرنامج بشكل منفصل للفتيان والفتيات، حيث يهدف برنامج الفتيات إلى تعزيز الهوية وتنمية المهارات لدى المشاركات من خلال أنشطة نوعية لترسيخ العادات والتراث المحلي تشمل فنون الصقارة، ويقدم البرنامج ورشة إعداد أطباق بسيطة مستوحاة من المطبخ الإماراتي الأصيل، إضافة إلى دورة لتعلّم أساسيات السلامة والتعامل مع الحالات الطارئة. ويكتمل البرنامج بزيارة ميدانية تمكنهن من التعرف على آداب المجالس والزي التقليدي والضيافة الإماراتية الأصيلة.

أما برنامج الفتيان، فقد صُمم لتنمية المسؤولية والاستقلالية وتعزيز الهوية لديهم عبر ورشة "رجال السنع" لتعلم فنون الضيافة والترحيب بأسلوب إماراتي أصيل.

ويتعرف خلاله الفتيان على الأوجه الثقافية الإماراتية المتنوعة مثل فنون اليولة والرزفة وكيفية تحضير القهوة العربي،.

ويقدم البرنامج ورشة "المهندس الصغير" لتعليم الفتيان أساسيات الصيانة المنزلية واكتساب المهارات العملية، إضافةً إلى أنشطة حماسية تشمل فنون الصقّارة الإماراتية وفقرة "خُلُقٌ عظيم" لترسيخ العادات والتراث المحلي وأهمية التحلي بالأخلاق الحميدة.