مدينة إكسبو دبي تطلق برنامجاً لتأهيل الخريجين الإماراتيين في التنمية المستدامة

دبي في 18 ديسمبر/ وام/ أطلقت إدارة التطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي، مساراً تدريبياً مهنياً جديداً للخريجين الإماراتيين تحت اسم "إكسبوجر"، يهدف إلى إعداد الجيل القادم من القادة في مجال التنمية الحضرية المستدامة، وذلك ضمن عقد عمل لمدة عامين يتضمن تدريباً تخصصياً وفرص شغل مناصب في إدارة التطوير والتسليم العقاري.

ويستهدف البرنامج مواطني دولة الإمارات من حديثي التخرج خلال العامين الماضيين، في تخصصات تشمل التخطيط العمراني، والهندسة، وإدارة الأعمال، إلى جانب مجالات التصميم والتطوير والتنفيذ، والمبيعات والتسويق، وإدارة البرامج، والمشتريات.

ويتيح للمشاركين العمل على المخطط الرئيسي لمدينة إكسبو دبي، واكتساب خبرة عملية في مشاريع على مستوى المدينة، تحت إشراف قيادات التطوير العقاري.

وينضم المقبولون إلى مدينة إكسبو دبي بعقود مؤقتة لمدة عامين، يتضمن العام الأول تدريباً تخصصياً وتناوباً وظيفياً عبر عدد من الأقسام، فيما يركّز العام الثاني على التعمق في تخصص واحد وفق تقييم الأداء واحتياجات العمل. ويمنح البرنامج، عند إتمامه بنجاح، فرصة الترقية المباشرة إلى مناصب رئيسية في إدارة التطوير والتسليم العقاري.

وقال أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي، إن المدينة، بصفتها المطور الرئيسي، تلتزم بإنشاء مجتمعات ذكية ومستدامة ومرنة، مؤكداً أن البرنامج يستثمر طاقات الكفاءات الإماراتية بإشراكها في مختلف جوانب التخطيط الحضري والعقارات والإنشاء، وتزويدها بالمهارات القيادية اللازمة لقيادة التنمية الحضرية المستدامة.

من جانبها، قالت مرجان فريدوني، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية ورئيس التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي، إن برنامج "إكسبوجر" يجسّد التزام المدينة بتنمية مهارات الشباب الإماراتي وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، عبر إتاحة فرص عملية للمشاركة في بناء مدينة مستدامة تتمحور حول الإنسان والابتكار، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية عالية الكفاءة.

ويأتي إطلاق المسار التدريبي في إطار التزام مدينة إكسبو دبي بمواكبة التطور في مجال الحياة الحضرية المستدامة، وربط المعرفة الأكاديمية بالخبرة المهنية القيادية، ودعم تطوير المدينة كمركز رئيسي ضمن الخطة الحضرية لدبي 2040، وبما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وتم فتح باب التسجيل في البرنامج اعتباراً من 10 ديسمبر الجاري، في وقت تواصل فيه مدينة إكسبو دبي تنفيذ مبادرات متعددة لاحتضان المواهب ورفع الكفاءات الوطنية، من بينها أكاديمية صنّاع التغيير، ومبادرة العودة إلى العمل التي تدعم تمكين النساء من استئناف مسيرتهن المهنية.