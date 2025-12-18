شراكة بين "الإمارات لطب العيون" و"معهد باسكوم بالمر"

أبوظبي في 18 ديسمبر /وام/ وقّعت جمعية الإمارات لطب العيون ومعهد باسكوم بالمر للعيون في أبوظبي، مذكرة تفاهم، خلال حفل أُقيم في مقر المعهد، بهدف تعزيز التعاون في مجالات تعليم طب العيون، والبحث العلمي، وتطوير المعايير السريرية في دولة الإمارات.

وبموجب المذكرة، يتجاوز التعاون تنظيم المؤتمرات العلمية ليشمل العمل المشترك في تبادل أفضل الممارسات، وتنفيذ حملات توعية مجتمعية، وإتاحة فرص تعليمية وتدريبية للطلاب والمقيمين الإماراتيين للتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس والمرافق العالمية التابعة لمعهد باسكوم بالمر.

وسيُشرف على تنفيذ بنود المذكرة فريق عمل مشترك من الجانبين، لضمان تحقيق نتائج ملموسة تدعم تطوير خدمات رعاية العيون.

وأكدت الدكتورة الشيخة نورة القاسمي، رئيسة جمعية الإمارات لطب العيون، أن هذه الشراكة تمثل محطة مهمة في مسيرة الجمعية، وتعكس الالتزام المشترك مع معهد باسكوم بالمر للعيون بالارتقاء بمستوى تعليم طب العيون، والتميز السريري، وتعزيز الابتكار في جميع أنحاء الدولة.

وقالت إن الشراكة الإستراتيجية في مجال الرعاية الصحية تؤسس منصة للتعاون في البرامج العلمية، والتدريب المهني، وتبادل المعرفة، بما يسهم في دعم الأطباء، وتعزيز المعايير السريرية، والمساهمة في التطوير المستدام لخدمات رعاية العيون في مختلف إمارات الدولة.

من جانبه، أكد الدكتور زين كندريان، الرئيس التنفيذي لمعهد باسكوم بالمر للعيون في أبوظبي، أن هذه المذكرة تمثل علامة فارقة في مسيرة تعليم طب العيون والتطوير المهني في دولة الإمارات، مشيراً إلى التزام المعهد، بالتعاون مع جمعية الإمارات لطب العيون، بالارتقاء بمستويات التدريب والبحث والتميز السريري بما ينعكس إيجاباً على الأطباء والمقيمين والمجتمع.

من ناحيته أشار سهيل جعفر الزرعوني، مؤسس شركة August Medical الأمريكية ،رئيس مجلس إدارة معهد باسكوم بالمر أبوظبي، إلى أن العمل المشترك مع جمعية الإمارات لطب العيون يتيح نقل خبرات أعضاء هيئة التدريس والبحوث الرائدة من ميامي إلى المتخصصين في دولة الإمارات، بما يعزز تبادل المعرفة وأفضل الممارسات ويحقق أثراً مستداماً في القطاع.

وأكد الجانبان أهمية هذه الشراكة في مواجهة تحديات صحة العيون في المنطقة، بما يشمل اعتلال الشبكية السكري ورعاية عيون الأطفال، وبما ينسجم مع الدور المتنامي لدولة الإمارات مركزا إقليميا وعالميا للتميز الطبي، من خلال دمج الخبرات الدولية مع الأولويات الصحية الوطنية، بما يخدم المرضى في مختلف أنحاء الدولة.