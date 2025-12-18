أصول بقيمة 9 تريليونات دولار تنضم إلى أبوظبي العالمي

أبوظبي في 18 ديسمبر/ وام/ يدخل أبوظبي العالمي "ADGM"، عقده الثاني بزخم كبير، معلناً عن انضمام 11 شركة مالية عالمية كبرى جديدة، تمثّل أصولاً تحت الإدارة تتجاوز قيمتها 9 تريليونات دولار.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم عن "أبوظبي العالمي"، يُعدّ هذا الارتفاع من 635 مليار دولار أميركي في العام الماضي و450 مليار دولار أميركي في عام 2023، أحد أكبر التوسعات التي يشهدها أي مركز مالي دولي على مستوى العالم، خلال هذا العام، كما يعزّز مكانة أبوظبي العالمي بوصفه الأسرع نمواً في المنطقة، وإحدى أكثر الوجهات ديناميكية في مجال إدارة الأصول، عالمياً.

وتعكس الإعلانات، التي صدرت جميعها قُبيل وخلال الدورة الرابعة والأكبر من أسبوع أبوظبي المالي، تنامي تأثير أبوظبي باعتبارها "عاصمة رأس المال"، وتُرسّخ مكانة أسبوع أبوظبي المالي منصة عالمية تسلّط الضوء على دور أبوظبي مركزا ماليا عالميا، حيث تُدار تدفقات رأس المال بدعم من مؤسسات رائدة، وبيئة تنظيمية عالمية المستوى في أبوظبي العالمي "ADGM".

ومع الارتفاع الكبير في إجمالي الأصول تحت الإدارة، المُمثَّلة في أبوظبي العالمي، يواصل المركز ترسيخ مكانته باعتباره أسرع مركز مالي دولي نمواً في المنطقة، وواحداً من أكثرها ديناميكية على مستوى العالم.

ويعكس هذا الزخم تحولاً نوعياً لا يقتصر على نمو تدريجي، بل يشكّل نقلة مفصلية في دور أبوظبي ضمن النظام المالي العالمي.

وخلال أسبوع أبوظبي المالي الذي عقد بين 8 و11 ديسمبر الجاري، كشفت شركات مالية عالمية، تشمل "كانتور فيتزجيرالد" ، و"بي بي في إيه" والبنك العربي سويسرا – الخليج، و"بليناري إم إي إنفراستركتشر بارتنرز المحدودة"، إلى جانب بنك التنمية الأوراسي، و"إيه أر إم" و"دي إل إي بايبير"، عن خطط لتأسيس حضور لها في أبوظبي العالمي، إذ ستغطي مجالات إدارة الأصول، والخدمات المصرفية، واستثمارات البنية التحتية، والاستشارات المتعلقة بالاستدامة، والخدمات القانونية العالمية، لتضاف إلى شركات أخرى متميزة، أعلنت خلال الربع الرابع من العام، خططها للانضمام، تشمل مجموعة "يو بي إس"، و"كي كي آر"، و"جوليوس باير"، و"هاربورفيست"، و"ماديسون ريالتي كابيتال"، و"بارتنرز جروب"، و"دي دبليو إس"، و"مونرو كابيتال"، ما يُؤكد عمق واستدامة مسار نمو أبوظبي العالمي.

وتشكل هذه الالتزامات بداية قوية للعقد القادم من النمو لأبوظبي العالمي، وتضع المركز ضمن أفضل خمسة مراكز مالية دولية على مستوى العالم.

وبالاستناد إلى أسس قوية، سيواصل أبوظبي العالمي تحديد المعايير الدولية في مجالات النمو ذات الأولوية، ليس في إدارة الأصول فحسب، بل أيضاً في كامل طيف الخدمات المالية، بما في ذلك الأصول الرقمية، والتمويل المستدام والأخضر، والخدمات المتقدمة لإدارة الثروات العائلية، مدعوماً بإطار تنظيمي متطوّر ومتوازن، يتماشى مع أعلى المعايير العالمية.

وفي ظلّ قيادة الرؤية المستقبلية لأبوظبي، تتيح هذه المرحلة الجديدة من النمو لأبوظبي العالمي، أن يتجاوز دورُه في الاستجابةَ للتحولات المالية العالمية، ليسهم بشكل فاعل في إعادة تشكيل مفهوم المركز المالي الدولي باعتباره بوابة عالمية لرأس المال، ومنصة للابتكار، ووجهة لجذب المواهب المالية من الجيل التالي.

وقال سعادة أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي "ADGM"، إن الالتزامات المهمة التي أُعلن عنها خلال أسبوع أبوظبي المالي، تعكس تنامي دور أبوظبي مركزا لتدفقات رؤوس الأموال العالمية، والثقة التي توليها الشركات الدولية لرؤيتنا طويلة الأمد، فعلى مدار السنوات العشر الماضية، أرست أبوظبي منظومة مالية مرنة وموثوقة ومتطوّرة، قائمة على أسس تنظيمية متينة، ولا يُعدّ انضمام شركات عالمية تدير أصولاً تزيد قيمتها عن 9 تريليونات دولار إنجازاً بحدّ ذاته، بل إشارة واضحة على الثقة بالمركز المالي الدولي لأبوظبي، وقدرته على دعم أنشطة مالية متطورة، ومع دخول أبوظبي العالمي عقده القادم، يتمحور تركيزنا على تعميق قدرات السوق، وتوسيع الهيكل المالي، وتعزيز دور أبوظبي مركزا عالميا مترابطا، حيث يُخصص رأس المال بشكل هادف، وتُبنى قيمة طويلة الأجل.

وفي تطور تاريخي على صعيد تنظيم الأصول الرقمية عالمياً، شهدت الدورة الرابعة من أسبوع أبوظبي المالي الإعلان عن حصول "بينانس" Binance على أول ترخيص عالمي رسمي من سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، لتصبح بذلك أول منصة تداول عملات مشفرة تحصل على هذا الترخيص، ما يسمح لها بالعمل ضمن إطار تنظيمي شامل من أبوظبي.

وقال ريتشارد تينغ، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة "بينانس"، خلال أسبوع أبوظبي المالي، أصبحت "بينانس" أول منصة للعملات المشفرة على مستوى العالم، تحصل على ترخيص عالمي شامل ضمن إطار عمل أبوظبي العالمي، مسجّلة بذلك إنجازاً غير مسبوق في قطاع الأصول الرقمية، وتعزز شراكتنا مع أبوظبي العالمي وحضورنا في أسبوع أبوظبي المالي، إيماننا الراسخ بالنمو الطويل الأمد لمنظومة العملات الرقمية، مؤكداً الالتزام العميق تجاه المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركات أخرى في قطاعي التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية، بما في ذلك شركة "آي كابيتال" عن افتتاح أول مقرّ لها في منطقة الشرق الأوسط في أبوظبي، في حين تعمل شركات مثل "هاشد جلوبال مانجمنت"، و"سيركل إنترنت إم إي إيه المحدودة"، و"جالاكسي ديجيتال"، و"أنيموكا لإدارة الأصول" على تعزيز حجم أنشطتها انطلاقاً من أبوظبي العالمي.

وتزداد منظومة أبوظبي العالمي تطوّراً وعمقاً، مع رسوخ أنشطة متقدمة وعالية القيمة. وتجسّد ذلك في إعلان شركة "آر آي كيو" التابعة للشركة العالمية القابضة عن خططها لعقد شراكة مع "سويس آر إي"، لتطوير حلول إعادة التأمين المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر والبيانات، انطلاقاً من مقرّها في أبوظبي العالمي.

وفي سياق متصل، أعلن بنك "جيه بي مورغان" عن توسيع خدماته في مجال المدفوعات وإدارة الخزانة، انطلاقاً من أبوظبي العالمي، ما سيُمكن البنك من تقديم مجموعة واسعة من الحلول، بما في ذلك إدارة السيولة وقدرات المدفوعات متعددة العملات لعملائه في المنطقة.

وإلى جانب هذه المؤسسات العالمية، تعمل منصات محلية على تعزيز البنية التحتية للسوق في أبوظبي، وترسيخ دورها مركزا عالميا لتكوين رؤوس الأموال.

وبلغ عدد مذكرات التفاهم التي تم توقيعها ما مجموعه 82 مذكرة خلال الأسبوع.

وتُظهر هذه المبادرات مجتمعة، كيف تقوم أبوظبي بتصميم شبكة رأس المال فيها بشكل مدروس، من خلال مواءمة التكنولوجيا واللوائح التنظيمية وهيكلية السوق، لتشكيل الفصل القادم من الابتكار المالي.

وجاءت جميع هذه الإعلانات خلال الدورة الرابعة من أسبوع أبوظبي المالي، التي أقيمت تحت شعار "آفاق منظومة رأس المال"، وجمعت قادة عالميين، وكبار المسؤولين التنفيذيين، من مختلف قطاعات الخدمات المالية والمنظومة المالية الأوسع.