"تيكوم" تطلق المرحلة الرابعة من "مركز الابتكار" في "دبي للإنترنت" بقيمة 615 مليون درهم

دبي في 18 ديسمبر/ وام/ أطلقت مجموعة "تيكوم"، التي تملك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية في دبي، المرحلة الرابعة من مشروع "مركز الابتكار" في مدينة دبي للإنترنت لتلبية الطلب المتنامي على المساحات المكتبية من فئة الدرجة الأولى من قبل الشركات العالمية ضمن قطاعات اقتصادية واعدة.

وتسهم المرحلة الرابعة من المشروع ، التي تبلغ مساحتها الإجمالية القابلة للتأجير 263 ألف قدم مربع بقيمة 615 مليون درهم، في مواصلة ترسيخ مكانة مدينة دبي للإنترنت وجهةً رائدةً في المنطقة لأبرز شركات التكنولوجيا العالمية والإقليمية.

ويعزز تطوير المرحلة الرابعة من هذا المشروع خطط نمو مجموعة "تيكوم" الإستراتيجية، ويرفع استثماراتها الإجمالية في مشروع "مركز الابتكار" بمدينة دبي للإنترنت لتصل إلى 2 مليار درهم .

يأتي هذا الإعلان في أعقاب النجاح البارز الذي حققته المرحلة الثالثة من "مركز الابتكار"، والتي تم تأجيرها بالكامل قبل الموعد المقرر لإنجازها في العام 2027.

وتم إنجاز المرحلة الثانية من المشروع وتأجيرها بالكامل لشركات مصنفة ضمن قائمة "فورتشن 500" ونخبة من رواد الاقتصاد الرقمي، في حين تعد المرحلة الأولى الركيزة الأساسية لانطلاق هذا المشروع الذي يعتبر وجهة رائدة لأبرز شركات التكنولوجيا في العالم، مثل "جوجل" و"جارتنر".

وستسهم المرحلة الرابعة من "مركز الابتكار" في تعزيز محفظة مجموعة "تيكوم" من الأصول التجارية من فئة الدرجة الأولى، بما يعزز قدرتها على تلبية احتياجات العملاء الجدد والقائمين في قطاع التكنولوجيا عند إنجازها بالكامل في عام 2028، وذلك في ظل الطلب المتنامي على المساحات المكتبية المتميزة مدفوعاً بالإستراتيجيات الحكومية الرائدة.

وأكد عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة "تيكوم"، أن إطلاق المرحلة الرابعة من مشروع "مركز الابتكار" يجسد التزام المجموعة الراسخ بدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية الواعدة في دولة الإمارات ودبي.

وقال إن بيئة الأعمال العالمية الداعمة لنمو الأعمال في دولة الإمارات ودبي، إلى جانب الإستراتيجيات الحكومية الرائدة على غرار الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي وأجندة دبي الاقتصادية "D33"، تواصل إبراز قدرة الدولة والإمارة على استقطاب نخبة من أبرز المبتكرين والمستثمرين ضمن قطاعات اقتصادية مستقبلية، ويأتي هذا الاستثمار الإستراتيجي لترسيخ الدور المحوري الذي تضطلع به مدينة دبي للإنترنت في دعم نمو القطاع التكنولوجي، بما يعزّز قدرتها على تلبية الاحتياجات المتنامية للاقتصاد الرقمي.

وأوضح أن مجموعة "تيكوم" تملك جميع المقومات والموارد التي تتيح لها الاستفادة من ظروف السوق المواتية، بفضل معدلات السيولة القوية وخطتها الإستراتيجية الناجحة لتحقيق النمو المستدام، لافتاً إلى التزام المجموعة الدائم بمواصلة توسيع محفظتها في القطاعات عالية النمو والداعمة للابتكار، بما يحقق قيمة مستدامة للمساهمين.

ويأتي إطلاق هذه المرحلة بعد إعلان "تيكوم " عن تسجيلها أداءً مالياً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، والذي كان مدفوعاً بارتفاع معدلات الإشغال ومتوسّط قيمة الإيجار وتحسن الكفاءة التشغيلية والتوسع الإستراتيجي في محفظة الأصول التجارية والصناعية المتميزة لدى المجموعة.

كما أعلنت المجموعة عن تسجيلها إيرادات بقيمة تجاوزت 2.1 مليار درهم ، بنمو نسبته 20% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، في حين تجاوز صافي الأرباح 1.1 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 18% على أساس سنوي ، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.