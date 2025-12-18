حملة توعوية حول صحة الكلى





دبي في 18 ديسمبر/ وام/ أطلقت جمعية الإمارات الطبية لأمراض وزراعة الكلى، وشبكة "يونيلابس الشرق الأوسط" للمختبرات التشخيصية حملة بعنوان " الوعي وفحص صحة الكلى"، تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية صحة الكلى والتشجيع على الكشف المبكر مع توفير فحوصات مجانية في الحملة، وذلك في إطار مبادرات "عام المجتمع" وتطبيقاً للسياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة الصحية.

وتمتد الحملة، التي أقيمت بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وبرنامج "حياة" للتبرع وزراعة الأعضاء، لمدة 5 أشهر لتصل إلى أكثر من 10,000 شخص في مختلف إمارات الدولة ، فيما من المتوقع انضمام شركاء إضافيين من القطاعين الحكومي والخاص لتوسيع مدى الحملة وتعظيم أثرها المجتمعي.

وتشمل الأنشطة الرئيسية للحملة تنظيم أيام مفتوحة للفحوصات المخبرية الأساسية في مواقع متعددة، بالإضافة إلى ورش عمل وجلسات تثقيفية، ومعارض مدرسية وأنشطة مجتمعية تفاعلية للوصول إلى مختلف الشرائح العمرية والمجتمعات.

وقالت الدكتورة شيخة راشد عبيد علي، استشارية الباطنة وأمراض الكلى بمجمع الشيخ خليفة الطبي في عجمان، ورئيسة اللجنة العلمية في جمعية الإمارات الطبية لأمراض وزراعة الكلى إن الحملة تمثل محطة مهمة ضمن جهودنا المستمرة لتعزيز صحة الكلى في دولة الإمارات، فمن خلال التركيز على الوقاية والكشف المبكر والتثقيف المجتمعي، نسعى إلى تقليل العبء المتنامي لأمراض الكلى المزمنة وتشجيع الأفراد على اتخاذ خطوات استباقية لحماية صحتهم.

وأضافت: تسعى جمعية الإمارات الطبية لأمراض وزراعة الكى إلى الارتقاء بصحة المجتمع من خلال التوعية والبحث والتعاون، بما يضمن تمكين كل فرد من المعرفة والدعم اللازمين للتدخل المبكر وتحقيق أفضل النتائج الصحية.

وقال الدكتور علي بيومي، المدير الطبي لمجموعة "يونيلابس" الشرق الأوسط، إن الشراكة مع جمعية الإمارات الطبية لأمراض وزراعة الكلى تمثل إحدى مبادراتنا في عام المجتمع، وتعكس إيماننا المشترك بأن الرعاية الصحية الوقائية والتشخيص المبكر هما حجر الزاوية في بناء مجتمع أكثر صحة.

وتحظى الحملة بدعم عدد من الشركات الدوائية الرائدة، من بينها "بورنغير إنغلهايم"، و"نوفارتس"، و"فانتيف"، و"سي إس إل"، حيث تؤكد هذه الشراكات التزام الجهات الداعمة بالمساهمة في تعزيز الصحة المجتمعية والرعاية الوقائية في دولة الإمارات.