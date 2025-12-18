الإمارات وأذربيجان تعقدان الاجتماع الثاني للمشاورات القنصلية

باكو في 18 ديسمبر/ وام/ عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أذربيجان الاجتماع الثاني للمشاورات القنصلية في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث ترأس وفد دولة الإمارات سعادة راشد نظر رحمه، مدير إدارة الخدمات القنصلية بوزارة الخارجية، فيما ترأس الجانب الأذربيجاني سعادة إميل سافاروف، مدير إدارة الخدمات القنصلية بوزارة خارجية جمهورية أذربيجان، وذلك بحضور كبار المسؤولين من الجانبين.

وفي مُستهل الاجتماع، نقل سعادة راشد نظر رحمه تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنيات سموّه بنجاح أعمال هذا اللقاء، مؤكدًا سعادته أن انعقاد اجتماع المشاورات القنصلية بين دولة الإمارات وأذربيجان يجسد حرص قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أوسع من التعاون البنّاء، وبما يخدم المصالح المتبادلة، ويلبي تطلعات الشعبين الصديقين.

كما تطرق الجانبان إلى أبرز المحطات المفصلية في مسيرة العلاقات الثنائية، التي أسهمت في ترسيخ الشراكة بين البلدين، ولا سيما الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، وفي مقدمتها زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، إلى جمهورية أذربيجان في سبتمبر 2025، وزيارة فخامة إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، إلى دولة الإمارات في يوليو 2025، إضافة إلى التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، والإعلان عن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وفي السياق ذاته، أكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في مجال الخدمات القنصلية، وتبادل الخبرات، وتبنّي أفضل الممارسات العالمية ذات الصلة، بما يسهم في تطوير منظومة العمل القنصلي، ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لمواطني البلدين الصديقين، وتسهيل تقديم الدعم اللازم لهم.