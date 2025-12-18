124 خيلاً تتنافس في أمسية "فستيف فرايداي" بإجمالي جوائز 4.5 مليون درهم

دبي في 18 ديسمبر/وام/ ينطلق غداً سباق "فستيف فرايداي"، خامس أمسيات موسم كرنفال سباقات دبي، وأولى الأمسيات الرئيسية للموسم الحالي، وآخر سباقات العام الجاري على مضمار ميدان العالمي، وتتضمن الأمسية 9 أشواط تبلغ جوائزها الإجمالية 4 ملايين و570 ألف درهم.

وتشهد الأمسية مشاركة 124 خيلاً في الأشواط التسعة، المخصصة جميعها للخيول المهجنة الأصيلة، باستثناء الشوط الأول الذي خُصص للخيول العربية الأصيلة، كذلك تتضمن سباقين رئيسيين من الفئة الثانية للخيول المهجنة الأصيلة هما «جائزة آل مكتوم مايل» و«جائزة الراشدية».

وتنطلق الأمسية بالشوط الأول «تحدي آل مكتوم» للفئة الأولى، المخصص للخيول العربية الأصيلة عمر 4 سنوات فما فوق، لمسافة 1600 متر، بمشاركة 11 خيلاً وبجائزة مالية قدرها 500 ألف درهم.

ويقام الشوط الثاني «تحدي بيزنيس باي» لمسافة 1400 متر على الأرضية العشبية، للخيول المهجنة الأصيلة «قوائم» عمر 3 سنوات فما فوق، بمشاركة 20 خيلاً وبجائزة تبلغ 500 ألف درهم.

أما الشوط الثالث «الشهامة ستيكس» فيقام لمسافة 1400 متر، وهو مخصص للخيول المهجنة الأصيلة «شروط» للمهرات بعمر سنتين فقط، وللمهرات بعمر 3 سنوات فقط، بمشاركة 17 خيلاً، وبجائزة مالية قدرها 210 آلاف درهم.

ويشهد الشوط الرابع سباق «إرتيجال دبي للسرعة» لمسافة 1000 متر على الأرضية العشبية، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة «قوائم» عمر 3 سنوات فما فوق، بمشاركة 11 خيلاً، وبجائزة مالية تبلغ 500 ألف درهم.

ويقام الشوط الخامس «الانتصار» لمسافة 1900 متر، للخيول المهجنة الأصيلة «قوائم» عمر 3 سنوات فما فوق، بمشاركة 19 خيلاً، وبجائزة مالية قدرها 500 ألف درهم.

ويخصص الشوط السادس لسباق «الراشدية» من الفئة الثانية لمسافة 1800 متر على الأرضية العشبية، للخيول المهجنة الأصيلة عمر 3 سنوات فما فوق، بمشاركة 8 خيول، وبجائزة مالية تبلغ 850 ألف درهم.

وتشهد الأمسية الشوط السابع الرئيسي وهو سباق بطولة «آل مكتوم مايل» من الفئة الثانية، الذي يقام لمسافة 1600 متر، ومخصص للخيول المهجنة الأصيلة عمر 3 سنوات فما فوق، ويبلغ مجموع جوائزه مليون درهم، ويعد محطة مهمة على طريق سباق «جودلفين مايل» من الفئة الثانية، أحد أبرز سباقات كأس دبي العالمي، بمشاركة 18 خيلاً.

ويقام الشوط الثامن «نادي دبي الكلاسيكي» لمسافة 2410 أمتار على الأرضية العشبية، للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ» بتصنيف (85 105) عمر 3 سنوات فما فوق، بمشاركة 8 خيول، وبجائزة مالية قدرها 300 ألف درهم.

وتختتم الأمسية بالشوط التاسع «إعمار سترايد» لمسافة 1200 متر، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة «شروط» لعمر 3 سنوات فقط، بمشاركة 12 خيلاً، وبجائزة مالية تبلغ 210 آلاف درهم.