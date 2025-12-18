الهلال الأحمر بالعين يطلق حملة "شتاء دافئ"

العين في 18 ديسمبر /وام/ نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي - مركز العين، اليوم، حملة إنسانية تحت عنوان "شتاء دافئ"، استهدفت العمال التابعين لبلدية العين.

حضر الفعالية التي أقيمت بمقر بلدية العين الدكتور أحمد عبيد الظاهري، مدير مركز الهلال الأحمر بالعين، والمهندس سويدان الكتبي، مدير بلدية الطوية، ومحمد مطر النيادي، مدير مركز التواجد البلدي بالطوية، وحمدة راشد الظاهري، رئيس قسم خدمات المجتمع وإسعاد المتعاملين بالطوية.

تضمنت الحملة توزيع حقائب شتوية متكاملة على العمال بالإضافة إلى تقديم وجبات غداء .

و أكد الظاهري أن هذه المبادرة تأتي ضمن فعاليات "عام المجتمع"، وبالتعاون المثمر مع بلدية العين كما تأتي جسرا للتواصل مع فئة العمال الذين يمثلون جزءا حيوياً من نسيج المجتمع مشيرا إلى أن الهلال الأحمر يحرص دائما على ملامسة احتياجاتهم الموسمية وتوفير سبل الراحة لهم.

وأوضح محمد مطر النيادي أن هذه المبادرة تنطلق بالتعاون مع الهلال الأحمر لترسيخ روح العطاء في المجتمع، مشيرا إلى أنها تعكس توجهات الدولة الرامية إلى تعميق أواصر التكافل والارتقاء بمنظومة العمل الإنساني والتطوعي.

وعبر العمال المستفيدون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي والجهات المشاركة.