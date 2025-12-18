تعاون بين"الشارقة للخدمات الإنسانية" و"الاتحاد النسائية" لتطوير برامج تمكين ذوي الإعاقة

الشارقة في 18 ديسمبر/وام/ أكدت سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، رئيسة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، أهمية التعاون المستدام القائم بين المدينة وجمعية الاتحاد النسائية بالشارقة، مشيدةً بالشراكة المجتمعية الفاعلة بين الجانبين في مختلف المجالات، ولاسيما في تطوير مهارات خريجي مركز «مسارات» للتطوير والتمكين، وتقديم الدورات التدريبية المتخصصة في إتقان الحِرف اليدوية.

وقالت سعادتها إن تطوير القدرات الأكاديمية والمهنية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة يفتح أمامهم آفاقاً واسعة لتحسين جودة حياتهم، ويزودهم بالمعارف والمهارات اللازمة وفق أفضل الممارسات، بما يسهم في تمكينهم ودمجهم في المجتمع.

وأضافت أن هذا التعاون بين مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وجمعية الاتحاد النسائية بالشارقة ليس الأول، ولن يكون الأخير، مؤكدةً أنه سيسهم مستقبلاً في الارتقاء بمهارات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز فرص تمكينهم واستقلاليتهم.

وأوضحت سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، أن المدينة تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع المؤسسات والجهات محلياً وعربياً وعالمياً، والعمل على استدامة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع مختلف الشركاء، بما يحقق أثراً إيجابياً طويل الأمد.

وتقدمت سعادتها بالشكر إلى سعادة الشيخة عائشة بنت خالد بن محمد القاسمي، رئيسة جمعية الاتحاد النسائية بالشارقة، وإلى جميع العاملين والمدربين، تقديراً لجهودهم وخبراتهم في تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق أفضل النتائج.

جاء ذلك خلال زيارة سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي إلى جمعية الاتحاد النسائية بالشارقة أمس، حيث اطلعت على البرامج التدريبية المقدمة لخريجي مركز «مسارات» للتطوير والتمكين وخلال الزيارة، عُقد اجتماع مع سعادة الشيخة عائشة بنت خالد بن محمد القاسمي، بحضور سعادة الأستاذة منى عبد الكريم اليافعي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وسعادة سارة بن كرم مدير عام جمعية الاتحاد النسائية بالشارقة، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون وتطويره مستقبلاً.

من جانبها، أكدت سعادة الشيخة عائشة بنت خالد بن محمد القاسمي، رئيسة جمعية الاتحاد النسائية بالشارقة، أن التعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية يجسد نموذجاً رائداً للشراكة المجتمعية المستدامة، ويعكس التزام الجمعية بدعم المبادرات الإنسانية والتنموية التي تسهم في تمكين الأفراد ودمجهم في المجتمع.

وأوضحت أن الجمعية تضطلع بدور محوري في دعم المرأة وتمكينها في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمهنية، من خلال برامج تدريبية وتأهيلية تهدف إلى تنمية القدرات وصقل المهارات وتعزيز مشاركة المرأة في مسيرة التنمية المستدامة.

وأضافت أن الجمعية تفتح أبوابها أمام جميع الفئات النسوية دون استثناء، إيماناً بأهمية إتاحة الفرص المتكافئة، ودعم النساء من مختلف الأعمار والقدرات، بما في ذلك النساء من ذوات الإعاقة، لتمكينهن من الإسهام الفاعل في المجتمع وتحقيق الاستقلالية والاعتماد على الذات.

وأشادت سعادة الشيخة عائشة بنت خالد بن محمد القاسمي بجهود مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ودورها الرائد في رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدةً حرص الجمعية على تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات بما يحقق أثراً إيجابياً مستداماً، ويخدم الأهداف الإنسانية والتنموية المشتركة.