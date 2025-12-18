هزاع بن زايد يشهد حفل تخريج كلية خليفة بن زايد الجوية

العين في 18 ديسمبر/وام/شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، حفل تخريج الدورة الـ55 من المرشحين الطيارين ودورة الإناث الـ15 لكلية خليفة بن زايد الجوية ودورة جامعة زايد العسكرية 1، في منطقة العين.

وهنأ سموّه الخريجين، متمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم المهنية والعسكرية من خلال ترجمة ما اكتسبوه من معارف ومهارات في تعزيز جاهزية قواتنا المسلحة وصون أمن الوطن واستقراره. وأشاد سموّه بما حققته الكلية من نجاح في مجالات التدريب والتعليم العسكري، وما تقدّمه من برامج متطورة تُخرج كوادر وطنية قادرة على مواكبة التطورات التقنية والعلمية في مجال الطيران والدفاع الجوي.

واستُهل حفل التخريج بعزف السلام الوطني، ثم ألقى العميد الركن سيف عبدالله المسافري، قائد كلية خليفة بن زايد الجوية، كلمة رحّب فيها براعي الحفل والحضور، مؤكداً أن هذا التخريج يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الكلية، ويجسد حرصها على إعداد ضباط يتمتعون بأعلى مستويات الكفاءة والانضباط، وفق معايير تدريبية وعلمية رفيعة تواكب تطلعات القوات المسلحة واحتياجاتها المستقبلية.

وعقب ذلك تقدّم الخريجون في استعراض عسكري أمام المنصة الرئيسية، ثم أدّوا قسم الولاء للوطن وقيادته بأن يكونوا "مخلصين لدولة الإمارات العربية المتحدة ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة "حفظه الله"، وأن يحافظوا على أمن دولتنا واستقلالها وأن يحموا حدودها وسماءها وأن يطيعوا الأوامر الصادرة عن رؤسائهم وينفذوها في البر والبحر والجو ويحافظوا على سلاحهم".

وفي كلمة وجهها للخريجين، أكّد قائد كلية خليفة بن زايد الجوية أن نيلهم شرف التخرج من الكلية يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرتهم العسكرية، داعياً إياهم إلى التحلي بروح الانضباط والمسؤولية، وأن يكونوا نموذجاً للبذل والعطاء في الدفاع عن الوطن وصون منجزاته في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".

وسلّم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان شهادات التفوق إلى أوائل الخريجين في الدورة تقديراً لجهودهم وتكريماً لتفوقهم وتميزهم الأكاديمي، متمنياً لهم مزيداً من النجاح والتفوق في أداء واجبهم الوطني خلال مسيرتهم المهنية ضمن صفوف القوات المسلحة.

عقب ذلك جرت مراسم تسليم وتسلم العلم من الدورة الـ55 إلى الدورة الـ56 مصحوبة بقسم العلم بأن يحافظ عليه الخريجون مرفوعاً شامخاً، واختتم الحفل بمغادرة الطابور ميدان الاحتفال على هيئة استعراض عسكري يعكس روح الفخر والانتماء إلى القوات المسلحة، ثم التقط سموه صوراً تذكارية مع الخريجين.

وحضر حفل التخريج معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان؛ ومعالي الفريق ركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة؛ ومعالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، القائد العام لشرطة أبوظبي؛ وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة ووزارة الدفاع والمسؤولين، وأهالي الخريجين.