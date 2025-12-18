"نسائية دبي" تكرم رعاة "زفة حراير 2025"

دبي في 18 ديسمبر/ وام/ نظمت جمعية النهضة النسائية بدبي، ممثلة بإدارة التدريب والاستشارات، حفل تكريم للرعاة والداعمين لمبادرة العرس الجماعي «زفة حراير 2025»، وذلك بحضور معالي الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب، وسعادة ناعمة الشرهان عضو المجلس الوطني الاتحادي، والدكتورة فاطمة محمد سعيد الفلاسي مدير عام جمعية النهضة النسائية بدبي، والرائد الخبير العنود السعدي رئيس المجلس النسائي بشرطة دبي، إلى جانب عدد من المسؤولين والرعاة وممثلي وسائل الإعلام.

وأكد المري أهمية مبادرة «زفة حراير»، التي تنسجم مع برنامج سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم للأسرة، وتدعم رؤية دبي وأجندتها الاجتماعية الهادفة إلى تعزيز سعادة الأسرة الإماراتية وترابطها، وتشجيع زيادة عددها، بما يسهم في ترسيخ أسس الاستقرار المجتمعي.

وثمّنت سعادة ناعمة الشرهان جهود جمعية النهضة النسائية وفريق العمل القائم على المبادرة، بقيادة عفراء الحاي المشرف العام على المبادرة، مؤكدة أن «زفة حراير» تسهم في دعم الشباب الإماراتي وتخفيف الأعباء المادية عنهم، إلى جانب دورها في تعزيز الاستقرار الأسري ورفع معدلات الإنجاب.

وأعربت الدكتورة فاطمة محمد سعيد الفلاسي عن خالص شكرها وتقديرها لسمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم على رعايتها الكريمة لهذه المبادرة المجتمعية الرائدة، التي تعزز استقرار الأسر وتشجع على إقامة حفلات الزفاف الجماعية، بما يعكس روح التعاون والتكافل التي يتميز بها المجتمع الإماراتي.

وأكدت أن الدعم المتواصل من سموها، إلى جانب دعم الشركاء الاستراتيجيين، كان له الأثر الكبير في إنجاح المبادرة واستمراريتها منذ انطلاقها.

من جهتها، أعربت عفراء الحاي عن سعادتها بالنجاحات المتواصلة التي حققتها المبادرة، مشيرة إلى أنه منذ انطلاق «زفة حراير» عام 2014، تم تنفيذ 30 عرساً نسائياً و9 أعراس للرجال .

وأضافت أن المبادرة قررت تكريم الأسر التي رُزقت بمولودها الأول ضمن مبادرات الأعراس الجماعية الأربع التي نُفذت خلال عام 2024، في خطوة تعكس الأثر الاجتماعي الإيجابي المستدام للمبادرة.

وجرى تكريم الرعاة والداعمين وفريق عمل المبادرة، تقديراً لجهودهم ودورهم البارز في دعم واستمرارية نجاح «زفة حراير» وتحقيق أهدافها المجتمعية