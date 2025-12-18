راشد بن عمار يؤكد حرص عجمان على تبني أفضل الممارسات في حوكمة البيانات

عجمان في 18 ديسمبر/ وام/ أكد الشيخ راشد بن عمار النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، حرص إمارة عجمان على تبني أفضل الممارسات الوطنية في مجال حوكمة البيانات، بما يعزز التكامل بين الجهات الحكومية، ويدعم اتخاذ القرار القائم على بيانات دقيقة وموثوقة، انسجامًا مع توجهات الدولة ورؤيتها المستقبلية.

جاء ذلك خلال استقباله معالي مريم الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، وسعادة حنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بحضور سعادة الدكتورة عهود علي شهيل، مدير عام دائرة عجمان الرقمية.

واطلع الشيخ راشد بن عمار النعيمي، خلال اللقاء، على عرض تعريفي قدّمه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء حول مؤشر نضج البيانات الاتحادي، المعتمد من مكتب رئاسة مجلس الوزراء، متضمناً منهجية المؤشر وأبعاده ومؤشراته الرئيسية، والأثر المتوقع لتطبيقه في تعزيز حوكمة البيانات وجودتها، ودعم عمليات اتخاذ القرار المبني على البيانات.

وتناول اللقاء سبل تبني المؤشر لتأسيس نموذج نضج بيانات خاص بإمارة عجمان، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية، ويعزز جاهزية الإمارة في مجال البيانات الحكومية، ويسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي ودعم مسيرة التنمية.

وأكد الشيخ راشد بن عمار النعيمي أن البيانات تمثل اليوم ركيزة أساسية في تطوير العمل الحكومي، مشيرا إلى أن اعتماد نماذج متقدمة لنضج البيانات يسهم في تحسين جودة السياسات والخدمات الحكومية.

وأضاف أن تطوير منظومة البيانات يشكّل عنصرا محوريا في دعم التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أهمية التعاون مع الجهات الاتحادية المختصة لتطبيق المؤشرات والنماذج التي تعزز الجاهزية الرقمية وتواكب متطلبات المستقبل.