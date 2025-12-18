تتويج أبطال "صقور المستقبل" للجولف بالعين

العين في 18 ديسمبر/ وام/ اختتمت في نادي العين للفروسية والرماية، بطولة "صقور المستقبل" للجولف، على هامش كأس الإمارات الدولي، بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة.

وشهدت البطولة منافسات البار 3، وتحديات المهارات، وفعالية "الصقور الصغار – 3 بار"، مع توزيع المشاركين إلى 3 مجموعات وفق نظام الألوان (الأحمر، والأزرق، والأخضر).

وتصدرت اللاعبة فاطمة كلبت مجموعة اللون الأحمر، وفاز سالم الفلاسي بالمركز الأول في الفئة نفسها للرجال، وزايد المازمي بالمركز الأول في المجموعة الزرقاء، ونالت ياسمين الحوسني صدارة الفتيات، كما أسفرت منافسات المجموعة الخضراء للرجال عن فوز اللاعب ماجد المنصوري بالمركز الأول.

وتوج الفائزين اللواء طيار "م" عبدالله السيد الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للجولف، واليازية الكويتي عضو مجلس إدارة الاتحاد، بحضور عدد من المسؤولين في الاتحاد.

وأكد الهاشمي، أن البطولة إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية شاملة لبناء قاعدة قوية ومستدامة للعبة، منوها بالتركيز على المراحل السنية لمستقبل الجولف الإماراتي، وجهود الاتحاد المحورية في اكتشاف المواهب وصقلها في وقت مبكر، وإعداد جيل قادر على تمثيل الدولة في الاستحقاقات الخارجية مستقبلا.

وأضاف أن البطولات ضمن رؤيتهم الاستراتيجية في العمل التكاملي، والتعاون الوثيق مع أكاديميات الجولف في الدولة، إلى جانب وزارة التربية والتعليم عبر برامج ممنهجة في المدارس، بما يسهم في نشر ثقافة اللعبة بين الطلبة.