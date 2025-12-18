مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي يختتم دورته التاسعة

الشارقة في 18 ديسمبر/ وام / اختتمت فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي، بحضور سعادة عبد الله العويس، رئيس دائرة الثقافة رئيس المهرجان، وجمع من الفنانين والمسرحيين والجمهور.

وشهدت الليلة الختامية تقديم مسرحية«جمر الغضى»، من تأليف فيصل جواد، وإخراج عبد الرحمن الملا، وأداء جمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح ،وتناول العرض دراما إنسانية واقعية تتقاطع فيها مشاعر الحب الصادق مع دوافع الحسد والغيرة.

وشارك في تجسيد أدوار المسرحية نخبة من الممثلين، من بينهم: جمعة علي، فيصل الدرمكي، أمل محمد، عبير الجسمي، شعبان سبيت، محمد جمعة، خلود البديوي، عادل سبيت، فوزية معروف، سامية تاسفاروت، وجوهر المطروشي.

وفي المسامرة النقدية التي أعقبت العرض، وأدارتها الباحثة وفاء الشامسي من سلطنة عمان، أشاد المشاركون بالمستوى الفني للعرض، وبالحضور الشبابي اللافت ضمن فريق التمثيل، مثمنين جودة النص وعمق الرؤية الإخراجية التي انسجمت مع خصوصية فضاء المسرح الصحراوي.

يُذكر أن المهرجان الذي تنظمه دائرة الثقافة، انطلق في 12 ديسمبر الجاري، وقدم ستة عروض مسرحية من كل من دولة الإمارات، وقطر، والأردن، ومصر، وليبيا، إلى جانب برنامج فكري ونقدي متنوع، ومسابقات وأنشطة تفاعلية حظيت بإقبال جماهيري واسع.