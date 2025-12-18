"قافلة الهجن" تعبر "دروب الحجاج" وتقترب من محطتها الختامية بدبي

دبي في 18 ديسمبر/ وام/ تستعد القرية التراثية في القرية العالمية بدبي بعد غد السبت ، لاستقبال أطول نسخة في تاريخ رحلة الهجن، مع اقتراب قافلة النسخة الثانية عشرة من الوصول إلى محطتها الختامية، بعد أن قطعت أكثر من نصف المسافة عبر الكثبان الرملية لصحراء دولة الإمارات، بمشاركة 29 مشاركاً من 18 جنسية مختلفة من المواطنين والمقيمين، ضمن رحلة تمتد على مدار 21 يوماً لمسافة 1050 كيلومترات على ظهور الهجن، وصولًا إلى القرية التراثية.

وانطلقت الرحلة من منطقة السلع في العاصمة أبو ظبي، لتسلك القافلة مساراً تاريخياً ارتبط عبر الزمن بـ "طريق الحجاج" .

وامتد خط سير الرحلة عبر عدد من المحطات البارزة ، وصولًا إلى القرية التراثية في القرية العالمية بدبي، حيث سيكون الختام.

وأشاد سعادة عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بجهود المشاركين في الرحلة، مثنياً على ما أظهروه من التزام وتعاون وصبر، أسهم في تجاوز العديد من التحديات التي واجهت القافلة، لا سيما أثناء عبور بعض المناطق ذات التضاريس الصعبة.

وقال إن مسيرة الرحلة واجهت تحديات كبيرة، الأمر الذي أدى إلى انسحاب أحد المشاركين لعدم قدرته على مواصلة الرحلة، كما تم تبديل ثلاثة زمول لم تتمكن من إكمال المسير، وذلك في إطار الحرص على سلامة الجميع.

وأشار إلى أن الظروف الجوية التي تشهدها الدولة حالياً زادت من حجم التحديات، مؤكداً أن القافلة مستمرة في مسارها وفق الخط المقرر، وأن الإرادة والعزيمة حاضرتان لمواصلة الرحلة مهما كانت الظروف، وحتى لو استدعى الأمر إكمال بعض المراحل سيرًا على الأقدام.

وأضاف: لقد شكلت هذه الرحلة اختباراً حقيقيًاً لروح الفريق، حيث واجه المشاركون ظروفًا طبيعية متباينة، بالاضافة إلى صعوبة المسارات، وهو ما يبرز الدور الكبير لمدربي مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في إعداد المشاركين وتهيئتهم للتأقلم مع هذه الظروف .