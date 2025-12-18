تراجع الذهب وصعود الدولار وثبات الفضة

نيويورك في 18 ديسمبر/وام/ تراجعت أسعار الذهب اليوم مع صعود الدولارفيما اقتربت الفضة من مستواها القياسي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4324.47 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة

1023 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 4355.70 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار قليلا اليوم بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوع أمس . وعادة يزيد ارتفاع الدولار من تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وسجلت الفضة في المعاملات الفورية 66.02 دولارللأوقية بعد أن أن وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 66.88 دولار في

الجلسة السابقة.

خلا