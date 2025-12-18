شرطة عجمان :نتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي بكل جاهزية

عجمان في 18 ديسمبر / وام/ أكدت القيادة العامة لشرطة عجمان أنها تتعامل حالياً مع تداعيات المنخفض الجوي بكل جاهزية واستعداد ضمن خططها الهادفة إلى تعزيز السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات، وبالتزامن مع إطلاق حملة " شتاء عجمان.. سعادة وأمان".

وقال المقدم راشد حميد بن هندي، نائب مدير إدارة المرور والدوريات، إن شرطة عجمان، وبالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، تتعامل مع الحالة الجوية بكل جاهزية من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، التي تشمل تعزيز انتشار الدوريات الأمنية والمرورية في المناطق الحيوية، ومتابعة النقاط التي قد تشهد تجمعات لمياه الأمطار، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع البلاغات الطارئة.

وأوضح أن الفرق الميدانية تعمل على مدار الساعة لمتابعة المستجدات الجوية، والتعامل الفوري مع الحالات التي قد تؤثر في انسيابية الحركة المرورية أو تشكل خطراً على مستخدمي الطريق، مشيراً إلى جاهزية غرف العمليات لتلقي البلاغات عبر رقم الطوارئ (999)، والحالات غير الطارئة عبر خدمة الاستعلامات على تطبيق «واتس آب» على الرقم (800901).

ودعا أفراد المجتمع إلى الالتزام بتعليمات السلامة، وتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، خاصة في أوقات هطول الأمطار، وتجنب المجازفة بعبور الأودية أو الطرق المتضررة، بما يضمن الأمن والسلامة للمجتمع والأفراد والممتلكات.