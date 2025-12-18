شرطة رأس الخيمة تعزز الاستعداد والجاهزية استجابة للحالة الجوية

رأس الخيمة في 18 ديسمبر / وام / أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تفعيل خطط الاستعداد والجاهزية والاستجابة للتعامل مع تقلبات الطقس و نشرت التنويهات والتنبيهات التحذيرية عبر قنواتها ومنصاتها الرسمية .

وناشدت أفراد المجتمع أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات وتجنب السرعات الزائدة وتجنب ارتياد مناطق الوديان وأماكن جريان مياه الأمطار وتجمعها.

وعززت شرطة رأس الخيمة الدوريات وفرق الإنقاذ في طرق الإمارة الداخلية والخارجية كافة، إلى جانب الاستجابة بالرد على استفسارات الجمهور عبر (901)، وتلقي المكالمات وتقديم الدعم والإسناد اللازم من خلال غرفة العمليات المركزية، فضلًا عن مُباشرة مراكز الشرطة الشاملة تقديم خدماتها الأمنية على مدار الساعة حيث تم نشر 50 دورية في جميع مناطق اختصاصها .