"إسطبلات زعبيل" تحصد كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة لمسافة 100 كم

أبوظبي في 18 ديسمبر/ وام/ فازت إسطبلات زعبيل بالمركزين الأول والثاني في سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، الذي أقيم مساء اليوم الخميس بقرية بوذيب العالمية للقدرة في الختم، في افتتاح فعاليات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، والتي تتضمن 4 سباقات.

وأحرز الفارس راشد محمد المهيري اللقب على صهوة الجواد "تورك كيه"، في السباق الذي نظمه اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بمشاركة 208 فرسان وفارسات من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وحقق البطل اللقب قاطعا مسافة السباق محققاً 3:51:06 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 25.95 كلم/ساعة، وجاءت وصيفة بفارق ثانية زميلته ليا فاندر على صهوة "جاليا دي فلوزين"، بزمن قدره 3:51:07 ساعات، وثالثا الفارس سيف جمعة بالجافلة على صهوة "كلهاربي راجان" لإسطبلات "إس إس" بزمن بلغ 3:52:39 ساعات.

توج الفائزين أحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية والسباق، وعبد الله النقبي مدير إدارة الخدمات المساندة في الاتحاد، ومحمد حاتم الجنيبي مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة، وسلطان الحوسني رئيس قسم التسويق في الاتحاد.

وتشهد قرية بوذيب غدا إقامة سباق السيدات لمسافة 100 كلم، مقسماً إلى 4 مراحل، إذ تبلغ الأولى 30 كلم باللون البرتقالي، والثانية لمسافة 30 كلم باللون الأزرق، ثم المرحلة الثالثة لمسافة 20 كلم باللون الأخضر، وصولاً إلى المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 20 كلم باللون الأبيض.

وتتواصل المنافسات بإقامة سباق العمالقة يوم السبت لمسافة 100 كلم، وتختتم الفعاليات بالسباق الرئيسي المفتوح لمسافة 120 كلم الأحد المقبل.

وأكد أحمد السويدي أن السباق شهد منافسة قوية بين الفرسان والفارسات للفوز بالمركز الأول في سباق يحمل اسما غاليا على قلوب الجميع، بمشاركة أكثر من 200 فارس وفارسة منوها إلى حرص اتحاد الفروسية على تنظيم سباقات الفروسية التي تشهد تطورا كبيرا على كافة المستويات.

وعبر الفارس راشد المهيري عن فخره بحصد اللقب، لاسيما أن جاء بعد تتويجه مؤخرا بلقب بطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، في رومانيا.