حاكم أم القيوين يقيم مأدبة غداء على شرف ضيوف مهرجان أم القيوين لسباقات الهجن العربية الاصيلة

أم القيوين فى 18 ديسمبر/وام/أقام صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، اليوم، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، مأدبة غداء على شرف ضيوف مهرجان أم القيوين الـ19 لسباقات الهجن العربية الأصيلة.

ورحب صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا بالضيوف المشاركين في سباقات المهرجان والحضور من أبناء القبائل والمتابعين الذين توافدوا على ميدان اللبسة لمتابعة الحدث السنوي.

وأكد صاحب السمو حاكم أم القيوين أن هذه التظاهرة التراثية تعد من أهم الملتقيات بين أبناء القبائل من دولة الإمارات بإخوانهم من مختلف الدول الخليجية الشقيقة وفرصة للتنافس الشريف بين أصحاب الهجن العربية بهدف تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ الموروث الشعبي في نفوس الأجيال مما يساهم في المحافظة على الهوية العربية الأصيلة والعادات والتقاليد التي ورثناها عن الآباء والأجداد.