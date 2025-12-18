"مبادلة أبوظبي للتنس" تطلق برنامجا مجتمعيا قبل النسخة الرابعة من البطولة

أبوظبي في 18 ديسمبر/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات، " فئة 500 نقطة" والمقررة في مركز التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، من 31 يناير إلى 7 فبراير المقبلين عن إطلاق برنامج خاص للتواصل مع المجتمع يتضمن المدارس، والطلاب، وسفراء الشباب يعمل على تقريبهم من الحدث واطلاعهم على كافة تفاصيله بشكل محدث.

وبحسب بيان اللجنة المنظمة اليوم، فإن هذا التوسع يؤكد التزام البطولة بدعم مكانة أبوظبي كإحدى أبرز الوجهات العالمية للتنس، من خلال برامج تفتح الباب أمام المدارس والناشئة ومختلف فئات المجتمع لممارسة التنس عن قرب.

وتستهدف بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة هذا العام الوصول إلى 20,000 طالب وطالبة في مختلف مدارس الإمارة، ومنحهم فرصة التعرف عن قرب على لعبة التنس من خلال حصص تدريبية وألعاب وأنشطة تفاعلية.