تواصل منافسات مزاينة مدينة زايد بمهرجان الظفرة وتتويج الفائزين

الظفرة في 18 ديسمبر / وام / تتواصل منافسات "مزاينة مدينة زايد" المحطة الثالثة في مهرجان الظفرة بدورته التاسعة عشرة، وسط مشاركة واسعة من ملاك الإبل في دولة الإمارات ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وشهد اليوم السادس من المزاينة منافسة وتحدي ضمن أشواط سن الإيذاع التي جرت بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث في منصة مزاينة الإبل بمدينة زايد في منطقة الظفرة، وتستمر لغاية 20 ديسمبر الجاري.

وتوج سعادة عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين في المنافسات التي تضمنت فئات المجاهيم والمحليات (الشرايا والتلاد والشركاء) والمهجنات الأصايل والوضح، والتي خصص لها 125 جائزة موزعة على 14 شوطاً.

وعلى صعيد متصل، دخلت شبوك المزاينة، صباح اليوم، المطايا المشاركة في أشواط الثنايا الشرايا والتلاد للمجاهيم والمحليات بالإضافة إلى المهجنات الأصايل والوضح، استعداداً لعرضها على اللجان المختصة (الفرز، التشبيه والتسنين، الطبية، التحكيم)، وسيتم إعلان نتائجها مساء غد عبر قناة بينونة ومنصات "تراثنا" على مواقع التواصل الاجتماعي وإذاعة مهرجان الظفرة (أف أم 90.1) في محيط موقع المزاينة، فيما تدخل صباح غد الجمعة الإبل المشاركة في منافسات أشواط الحول للمحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح.