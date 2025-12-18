اختتام برنامج الشيخ محمد بن خالد آل نهيان القرائي

العين في 18 ديسمبر / وام / احتفلت اليوم ،مكتبة أجيال المستقبل التابعة لجمعية الشيخ محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل باختتام فعاليات برنامج الشيخ محمد بن خالد آل نهيان القرائي (الموسم الشتوي 25)، وذلك بتوجيهات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية.

وكانت مكتبة أجيال المستقبل قد أطلقت موسمها الشتوي للعام 2025 في الثامن من ديسمبر الجاري، حيث قدمت خلاله سلسلة نوعية من البرامج والفعاليات التربوية المتنوعة عبر قاعة براعم المعرفة، وقاعة تاج المعرفة، وقاعة إمارات المعرفة. وجاءت برامج الموسم تحت شعار "رحلة معرفية ملهمة"، مجسدة رؤية المكتبة في بناء جيل قارئ، واعٍ، ومتصالح مع لغته وهويته وثقافته.

وتنوعت فعاليات الموسم بين البرامج البيئية والتراثية والقرائية، إلى جانب أنشطة إبداعية هدفت إلى صقل مهارات الأطفال وتنمية ميولهم الفكرية، حيث تجاوز عدد الأعضاء المشاركين 80 عضوًا، عدا المتطوعين والمشرفين الذين أسهموا في إنجاح البرامج وتحقيق أهدافها التعليمية والتربوية.